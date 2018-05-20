台中市平德路18巷狹窄道路 7月拓寬

2018年05月20日 10:14 中時 陳世宗

台中市長林佳龍出席北屯區大德里花博說明會中，宣布平德路18巷將拓寬、7月動工！（陳世宗攝）

台中市北屯區平德路18巷狹小蜿蜒，通行不便且有救災困難、環境髒亂等問題。市長林佳龍宣布投入約413萬元經費，讓此巷提升為8米雙向道路，預計7月動工；完工後將可讓地方交通更便利，強化周邊路網聯繫，有助周邊住宅區居民及用路人通行便利，提升消防救護安全。

台中市政府前往北屯區大德里舉辦花博說明會，包括市府建設局長黃玉霖、北屯區長林啟正、市議員曾朝榮、謝明源、賴順仁、大德里長李必勝及在地居民均到場參與。

林佳龍向民眾介紹即將到來的台中世界花卉博覽會，也宣布平德路18巷(平德路18巷17弄至平德路62巷)拓寬工程將於7月動工，引起現場民眾熱烈歡呼。

林佳龍表示，為健全北屯區交通路網系統，市府規畫平德路18巷拓寬工程，在與中華電信協調圍牆退縮後，將工程及地上補償費一次編足，規畫將平德路18巷提升為8米雙向道路，3個月內即可動工，提供居民更安全便利的用路環境。

黃玉霖指出，台中市境內許多行政區因屬於早期發展區塊，居住人口稠密且巷道狹小蜿蜒，部分巷弄甚至無法通行，除影響通行便利性外，巷弄瓶頸路段更衍生出汽機車隨意停放、交通視距不足、民眾隨意棄置垃圾或堆放物品，造成周邊環境髒亂等民生問題；瓶頸巷道通行不易也可能導致消防救災困難。

林佳龍說，推動北屯區平德路18巷(平德路18巷17弄至平德路62巷)拓寬工程，工程長80公尺、寬8公尺，所需經費約413萬元(含工程費320萬元、土地暨地上物補償93萬元)，目前正進行用地取得作業；預計5月24日進行測量、6月開辦地方說明會、7月動工。

(中時 )