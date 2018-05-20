吳茂昆擁4大功力！洛杉基諷：只有「他」可以媲美

全國教師工會總聯合會18日傍晚發起「0518搶救教育部」行動，抗議教育部長吳茂昆不適任、不適格，充滿爭議又沒有勇氣面對錯誤，應該立即下台。（資料照,姚志平攝）

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中時電子報

資深媒體人唐湘龍日前撰文指出，吳茂昆其實有一點厲害，短短一個月就讓國內的教師、家長、學生開始「重視教育」。除此之外，自由作家洛杉基說吳茂昆還有四大功力，並表示吳茂昆的傲慢，僅有顧立雄可與他媲美。

全國教師工會總聯合會（全教總）日前號召數百位教師到教育部抗議，認為部長吳茂昆上任後爭議不斷，影響國人對教育政策的信心，「顯不適任教長職務。」希望行政院撤換吳茂昆。此外，唐湘龍指出，這場遊行，意義很特殊，表示從幼教到高教，對吳茂昆已全面投下反對票。唐說吳茂昆其實有點厲害，短短時間就讓國內的教師、家長、學生開始重新「重視教育」。

對此，洛杉基指出，吳茂昆除了讓全國民眾突然重視教育，還有四大功力。包括一、吳茂昆的無恥，絕對超越所有從政過的官員！其中曾說過「一生從沒有做錯過事」這句話是經典。二、吳茂昆的傲慢，只有「顧立雄」可以與他媲美。洛杉基說這兩個政壇雙雄，讓所有彪悍的記者，自覺穢形，所有提問都像打在棉花團上，只換得噗噗兩聲，活像無味屁。三、吳茂昆對專業的無知，只有吳音寧可以類比。

洛杉基說最重要的是吳茂昆絕對不會因為像潘文忠這樣因為受不了輿論的攻擊而下台。洛說他會好官自我為之，而且自我感覺良好。「更何況，有一群綠色「台大法律人」在背後力挺他，讓他更無後顧之憂，繼續不要臉地享受權力的滋味，繼續把台大踩在腳下，直到政黨輪替為止」。

(中時電子報)

文章來源：洛杉基臉書

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