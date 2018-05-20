陸媒解析中美貿易戰停戰 供需需相互配合

2018年05月20日 09:56 中時電子報 喻華德

據大陸《環球時報》報導，中美兩國經貿磋商代表團19日發表聯合聲明，宣佈兩國同意採取有效措施實質性減少美對華貨物貿易逆差。聲明說，為滿足中國大陸人民不斷增長的消費需求和促進高品質經濟發展，中方將大量增加自美購買商品和服務，這也有助於美國經濟增長和就業。

雙方同意有意義地增加美國農產品和能源出口，還就擴大製造業產品和服務貿易進行了討論並達成共識。中美還就智慧財產權保護、鼓勵雙向投資等達成共識。雙方同意繼續就此保持高層溝通。

自中國大陸改革開放以來，中美貿易持續保持增長趨勢，迄今擴大為世界上規模最大的雙邊貨物貿易。最近幾年，兩國服務貿易也呈現激增之勢。然而由於多種原因，中國大陸對美貨物貿易順差逐漸擴大，形成了當今世界第一大貿易順差。

中方統計顯示，2017年大陸對美貨物貿易順差達到2,758億美元，美方的統計則認為其2017年對華貨物貿易逆差高達3,752億美元，大約為美國對全球貨物貿易逆差的一半。失衡度如此高的雙邊貿易確實難以持續，美方長期以來要求中方採取措施減少美方對華貿易逆差，大陸也付出了努力，但實際情形是美國對華貿易逆差繼續擴大，2017年又比前一年增長了200多億美元。

美國今年以來與全球貿易關係出現緊張，中美貿易首當其衝。今年3月以來，美國單方面加征鋼鋁產品進口關稅，大陸對其涉及大陸產品的部分採取了堅決回應行動，中美貿易戰就此開打，嚴重衝擊兩國全面關係、並且攪動了全球市場的前哨戰。

從2月底大陸特使劉鶴訪美到5月初美國代表團赴華磋商，再到本次劉鶴率團再度訪美，中美共進行了3輪磋商。回頭看，這是世界第一大和第二大經濟體對現行貿易機制長期運行積累下來的問題進行聯合剖析、定義，並加以解決的嘗試。

經貿合作一直是中美關係的推進器和壓艙石，但是一段時間以來，經貿問題卻不斷成為中美保持良好全面關係的主要挑戰之一，從根本上解決這個問題勢在必行。經貿關係平穩了，中美的利益連結就會更牢固，你中有我、我中有你的格局就會成為穩定架構，互利共贏也將落實。

然而人們看到，由於中美的政策都以自己的國家利益為本位，這樣的歷史性磨合是十分艱難的。在過去的兩個多月裡，中美貿易戰呈現烽煙四起之勢，直到達成協議、握手言和前的最後時刻，雙方都沒有放棄決不向對方讓步的意志展示。

在中美發表的聯合聲明中，人們普遍注意到「實質性減少美對華貨物貿易逆差」的表述，一些人認為這意味著「美國贏了」。

然而不用說，中美經貿磋商中心議題肯定是商量中方如何擴大從美國的進口，因為中美貿易不平衡的突出表現是美國貿易逆差太大了。促進中美貿易平衡，這是主要方向。

最關鍵的是如何實現這一平衡。華盛頓希望這個平衡過程中實現美方利益的最大化，而大陸則堅持擴大進口美國商品必須最大限度地契合大陸經濟社會發展的緊迫需求。美方希望大陸政府以計劃經濟的方式推動減少美國逆差，中方則堅持這必須是一個市場化貿易平衡的過程，減少美國貿易逆差不僅中方要多買，美方還需積極配合，讓大陸民間的進口機構有的買，並且在大陸市場上賣得出去。這是雙方博弈的真正焦點。

從這個角度看，這次中美簽署的協議遵循了兩國雙贏的原則。美方將獲得大幅減少貿易逆差的機會，大陸將實現有助於國家發展和人民美好生活所需產品從美方的穩定購買。美打破以往管制向大陸出口能源產品，將使大陸的能源進口管道更加多元，美國向大陸出售更多農產品，等於是向大陸出口農業的自然和技術條件，等等。

從宏觀上看，貿易平衡是全球化不斷發展的條件之一，中美每一次談判都會把兩國貿易朝著平衡的方向推一推。朝著公平原則的不斷靠近恐怕是唯一趨勢，因為如果是相反的情況，即使談成了，也執行不下去。

比如大陸答應了幫美國實質性減少逆差，但如果美方就是提供不了大陸市場需要的產品，大陸消費者不認帳，那麼雙方商定什麼減赤數字都將是一紙空文。任何貿易協定都必須是能夠執行的，不能是計畫式的強買強賣，這一基本規則在中美這次談判之前如此，今後也不可能改變。

大陸作為世界最大貿易順差國之一，這場中美貿易交鋒讓我們對國際貿易的延伸含義有了更多瞭解，我們對大陸國家實力的認識也有了更多素材和新的維度。大陸必須繼續擴大本國的市場容量，我們還需增加自己在全球生產及供應鏈上的不可替代性。我們（編按：指《環球時報》）更加清楚了，為崛起為現代化強國，我們還有大量事情要做。

(中時電子報)