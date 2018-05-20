影》投手飆K後碎念 紅人和小熊爆口角衝突

2018年05月20日 09:46 中時電子報 蔡銘仁

Things got chippy in Cincinnati after Amir Garrett & Javier Baez exchange words.



(via @FOXSportsOH)pic.twitter.com/2TWHXVQB6J — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) 2018年5月19日

投手挨全壘打，肯定會很想討回來，紅人投手賈瑞特(Amir Garrett)去年被小熊的拜耶茲(Javier Baez)轟滿貫炮，相隔一年，他們今(20日)再度對決，結果賈瑞特飆K扳回一城，隨後大喊一聲，還朝著拜耶茲碎念，兩人因而爆發口角衝突，雙方板凳清空、衝上場對峙。

26歲的賈瑞特去年首度登上大聯盟，整年出賽16場，戰績3勝8敗、自責分率7.39。說起他跟拜耶茲的「恩怨」，是在美國時間5月18日結下；該役在小熊主場，賈瑞特先發上陣，第1局就遭拜耶茲轟滿貫炮；拜耶茲擊中球後，很瀟灑的棒子一丟，目送著球過牆。

兩人去年也就對戰這麼1次，不過賈瑞特顯然把那傷害牢記在心；等了一年，他今天總算再度等到機會，在自家主場跟拜耶茲對決。轉為中繼投手的賈瑞特，今年表現不俗，截至賽前，投了20場自責分率低到僅1.40。

賈瑞特7上登板，2出局無人在壘的情況下，和拜耶茲對決；最後球數來到2好2壞，賈瑞特用1顆內角滑球取得三振。這忍了一年的怨氣，賈瑞特瞬間釋放出來，先振臂對著拜耶茲大喊，走下場途中，一直盯著拜耶茲，口中還念念有詞；過沒多久，他們就在本壘附近爆發口角衝突。

「他能做任何想做的事。」拜耶茲說，去年他轟出滿貫炮時，賈瑞特很沮喪的瞪著他，「現在誰都能三振我，因為我狀況不理想。」從數據來看，拜耶茲近況確實很差，連同此役5打數盡墨，他近期22打數僅2安，手感相當冷。

小熊總教練麥登(Joe Maddon)表示，在衝突發生後，有和拜耶茲聊聊，拜耶茲對自己的狀況，感到有些沮喪，「他打出不錯的開季，他想讓一切回到正軌，延續先前的好手感。」麥登也不改幽默本色，形容賈瑞特的大吼，就像是獅子王的吼叫。

麥登直言，如果賈瑞特繼續這麼做，衝突會一再發生，「獅子王該留在電影院，那才是值得回味的。」事件起因，是否跟去年的全壘打有關？賈瑞特沒有直接了當承認，他說，「我上場時總會帶著很多情緒，這只是其中一場比賽。」

賈瑞特表示，跟小熊對戰，總會讓人情緒激動，他很欣賞拜耶茲這名球員，和拜耶茲比賽的方式，但能解決他，就必須去做，「比賽就是這樣，他贏我一次，再換我討回來，我們現在對等了，未來還有很多機會能交手。」

兩隊衝突後，雖球員在場上有些推擠動作，但沒人被驅逐出場。只是賈瑞特這一鬧，沒幫到球隊，反倒刺激到小熊；他們8上靠哈普(Ian Happ)陽春炮，以及2出局一壘有人時，雷佐(Anthony Rizzo)貢獻適時安打，一舉扳平比分。

只是笑到最後的，還是紅人；雙方4比4平手，一路僵持到延長11下，小熊的威爾生(Justin Wilson)後援登板，卻忘了帶準芯上場，投出2保送又被敲安，無人出局就被攻占滿壘，最後漢米頓(Billy Hamilton)選到再見保送，助球隊5比4險勝。

(中時電子報)