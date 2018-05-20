女星因為是台灣人 驚爆在大陸「被逼做違法的事」

2018年05月20日 09:57 中時電子報 吳品瑤

前女團「F4」成員劉樂妍，近年不僅到中國大陸發展，還乾脆說自己是中國人，時常在微博發表大砲言論，因而有「女版黃安」稱號，而她對此感到與有榮焉，然昨她卻發表長文，表示因為在中國大陸機場寄包裹發生狀況，扣郵政單位一頂大帽子「妨礙祖國統一」。

劉樂妍昨po文表示，自己在廣州機場的國家企業全國郵政EMS寄包裹，對方表示要登記身分，然她拿出「國家發給我的台胞證」卻不被接受，還說是國家規定，讓她氣得大罵：「既然不能認證，國家發給我這個幹什麼？」，再次宣示了自己的國族認同「我怎麼說服自己？我怎麼相信我自己是一個中華人民共和國人？」，忍不住嘆：「國家給我一個連自己國企全國郵政ems都不認可，不能變(辨)認的台胞證，所以我不能寄包裹，因為我是一個台灣人」。

劉樂妍疾呼：「請問給我台胞證幹嘛？」，還拉香港跟澳門人下水，表示這兩處的人也跟她一樣不能在機場寄包裹，「怎麼他們都統一那麼久了沒有人爭取呢？

」，最後回歸到自己的問題，「國家就是在逼我們在這裡生活，要冒用大陸人的身份，…不請別人幫我寄的話，我連包裹都沒辦法寄」，撂下狠話：「這不是國家在逼我們做違法的事嗎？」，喊話「共產黨大官」，派上頭能正視這個問題。

(中時電子報)