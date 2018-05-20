小英就職兩周年》網問為何不穿裙子？總統答案是...

蔡英文總統首度在網路上直播與網友對談。(截自臉書)

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中時電子報
臉書直播：蔡英文總統首度在網路上直播與網友對談

總統蔡英文執政滿二週年，她今天接受網路媒體「沃草」邀請，進行「總統給問嗎」的活動。蔡總統在直播中指出，這些問題已經分了四個議題拍出四段影片，包括人權轉型正義、兩岸關係、環境議題、能源轉型。總統重申，執政團隊前兩年花在準備，後兩年會加速進行改革。至於網友問及為啥不穿裙子，蔡說穿裙子不方便，夏天要穿絲襪更痛苦。

網路媒體「沃草」今天上午10時邀請蔡英文總統，展開「總統給問嗎」線上直播活動。直播中，小英被問及兩年前當了總統，在這份工作有什麼心得感想？小英說過程有辛苦但也是很值得的工作。蔡說面對結構性問題就提出解決方法，也看到一些成果。她舉例，到台中看到社會住宅蓋好了，有年輕朋友搬進去，社會住宅有照顧兒童的社區中心，她看了覺得高興。此外，蔡說她到台東，紅葉村被天然災害毀掉，經過積極重建，最近重建完成，她去看了之後也覺得很高興。

此外，任期到一半，改革需要時間，要怎樣加速？小英說改革方案要做出來，要有新的法律，經過立法程序也需要時間，她說執政團隊前兩年花在準備上，後兩年會加速進行。現在行政部門團隊都熟練，士氣也好，在賴院長的領導下會有效率。

小英也被問及少子化以及陸客減少的問題，她說少子化是目前面臨最大挑戰，他們希望年輕人解清生兒育女負擔，除了行政院宣布擴大育兒補助，對年輕夫妻都有很好的稅的優惠，減輕負擔，讓年輕人在減輕負擔下有信心生小孩。陸客減少部分，小英說遊客減少不只在台灣，日本、韓國都有這個情況發生。她也說希望持續擴展來自不同來源旅客，並希望能在全台分布均勻，而不是只集中在北部。

直播中網友留言問及，若習近平和馬英九，要跟誰握手？蔡說作為有禮貌的總統，她都會握手。至於為啥不穿裙子，蔡說穿裙子不方便，夏天要穿絲襪更痛苦。如果世界末日要做什麼事？蔡說很想到街上自由走走看看。

小英最後表示，處理國家的國政是複雜且壓力很大的事，所面臨的挑戰很大，她說擔任總統、政府不同工作的人都會在自己岡位上，為了國家會盡全力地做，她相信持續努力，大家都會看到國家需要改革，她也歡迎大家一起參加改革陣營。

(中時電子報)

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