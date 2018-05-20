郝龍斌、丁遠超擬參選文大董事補選　校友：恐遭利用

郝龍斌擬參選文大董事補選，校友呼籲郝深思，以免被利用。（圖／資料照片）

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中時電子報
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因薇閣文教基金會董事長李傳洪、前大法官林國賢上月請辭文大董事，文化大學董事會明將進行補選，由文大校友合組的華岡人護校正義聯盟今發聲明，指董事、潤泰集團總裁尹洐樑擬提名郝龍斌、丁遠超擔任文大董事，但兩人並非文大校友，對文大面臨的困境也沒有深入了解，恐遭人利用，建請兩人對參選一事深思。

文大接連爆出校長遴選舞弊、掏空校產等爭議，遭指控主導舞弊的專任董事袁興夏，以及掏空6億元校產的專任董事張冠群5月7日已請辭專任董事，李傳洪、林國賢則於上月27日辭去董事一職，為此文大董事會明天將進行補選。

華岡人護校正義聯盟今發聲明，指董事尹衍樑擬提名國民黨副主席郝龍斌及連戰辦公室發言人丁遠超參選董事，兩人雖為社會賢達人士，但並非校友，對於文化大學目前面臨的困境，沒有深入了解，冒然同意參選，恐遭人利用，期盼兩人深思。

華岡人護校正義聯盟並指出，郝龍斌和丁遠超應自問對文大的情感與向心力，是否超越長期對母校捐輸及無私教學奉獻的資深校友，尤其文大歷經校長遴選舞弊及部分董事涉嫌掏空校產等事件，此時更急需資深校友擔任董事，協助董事長張鏡湖重新進行校長遴選及追查不法掏空行為。

郝龍斌發言人游淑慧表示，郝擔任過台北巿長、台灣大學教授，對每一所大學都有了解，對大學治理也有概念和想法，全案的關鍵是郝龍斌有無被選舉資格，以及文大董事由校友擔任的比例規定，但最終還是尊重董事會的選舉結果。

(中時電子報)

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