蔡執政兩年成績活當 游盈隆：台灣人願給她補考機會

2018年05月20日 10:15 工商 崔慈悌

蔡英文總統就任滿兩周年，台灣民意基金會今天公布最新民調，蔡英文總統聲望和上個月相比上升7.2個百分點，成績則是不及格的52.61分，與執政第一年近乎相同，幾乎沒有進步。董事長游盈隆表示，這是「活當」不是「死當」，顯示台灣人仍願再給補考機會。

台灣民意基金會今天在台大校友會館舉行「民進黨重返執政兩周年」全國性民調發表會，由基金會董事長游盈隆主持，邀請林佳和、廖達琪、蘇紫雲等三位學者專家出席。

游盈隆表示，民進黨今天執政滿兩周年，歷經兩岸關係、年金改革、司法改革、外交等諸多政策，台灣社會也因此動盪。

根據台灣民意基金會民調，總統聲望和上個月相比，贊同蔡政府領導國家方式的人上升了7.2個百分點，而不贊同的下降1.4個百分點，將近有3成9的民眾認同蔡政府的表現；針對總統蔡英文執政2週年表現，成績是不及格的52.61分，與第一年的52.41分近乎相同，幾乎沒有進步。

民調中希望受訪者替蔡英文兩年來的執政表現打分數，並以0到100來表示，0分表示成績最差，100分表示成績最好，60分表示及格。根據統計結果發現，0-49分占26.2%；50-59分占19%；剛好60分占24.6%；61-79占10.9%；80分以上占14.6%；不知道/拒答占4.7%。約45.2%民眾打出60以下的分數、約25.5%的人打出高於60以上的分數。

游盈隆分析，台灣20歲以上的成年人中，50.1%的人對蔡英文總統過去兩年的施政表現給出及格的分數，而相對也有45.2%民眾給予不滿60分的分數。

他說，根據2016至2018執政滿意度調查來看，雖然數據帳面上成績看來不錯，但以平均數的角度進行比較，民調結果施政表現的成績仍是不及格的52.61分。與第一年蔡政府施政表現52.41分近乎一樣。雖然沒更低於早前的分數，但透過約略的比較也顯示出，蔡英文這一年來的表現應無帶給民眾認同感。

游盈隆表示，就學校常規而言，52.41分是活當，不是死當。這顯示台灣人雖對蔡英文兩年來執政表現不滿意，但仍未放棄，仍願再給她一次補考的機會。

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