蔡英文就職2周年 司改會批蔡司改成績「人民無感」

蔡英文總統520就職2周年，司法改革基金會20日檢討蔡總統的司法改革成績，認為「人民無感」。（黃國峰攝）

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蔡英文總統520就職2周年，司法改革基金會20日檢討蔡總統的司法改革成績，讓「人民無感」，批評蔡政府處理司改問題的魄力與決心不夠，人民對司改的滿意度仍低，建議蔡總統儘速邀集相關院部，先改革人民最迫切的司法問題，提醒蔡不要讓「卸任時的噓聲，大於就職時的掌聲」。

司改會認為，蔡總統執政第一年召開司改國是會議，回應人民的需求，值得肯定。但國是會議結束後，司法院雖投入訴訟制度金字塔、勞動事件法、國民參與刑事審判法、大法庭及憲法訴訟法等法案研擬，可惜立法進度緩慢，事前溝通不足，民眾對法案充滿疑慮；法務部則無心推動改革，除取消檢方領取辦案獎金、機關更換招牌等，乏善可陳。

司改會檢驗蔡總統執政2週年的司改成績，以「政府有在動，人民卻無感」一句話形容。究其原因，民眾在乎的是權益侵害所造成巨大痛苦的問題，包括不適任法官檢察官淘汰、冤案平反、檢察制度改革、偵查不公開遵守。但政府在處理這些問題的魄力與決心不夠，人民對司改的滿意度仍低。

司改會批評，法官法評鑑制度實施至今6年，遭淘汰法官、檢察官6年來只有個位數。要不是爆發陳鴻斌法官性騷擾案，揭露司法圈鄉愿且官官相護文化，民眾忍無可忍，司法院遲至近日才提修法，但何時通過立法遙遙無期。

而冤案平反的工作，法務部去年6月成立救濟冤案的「有罪判決確定審查會」，但截至上個月只受理8件，有半數以上案件直接程序駁回，遭質疑應付敷衍。

法務部雖公布「一二審檢察官輪調機制」，但現任二審檢察官完全不需強制參與輪調，遑論打破既有升官圖，法務部遭批評提出無效方案，還引爆基層反彈。

此外，政府一方面宣示嚴查檢警調違反偵查不公開，侵害人權問題，另方面警政署卻帶頭違反，要員警自製影片，公開偵查過程及當事人資料，形成輿論審判，破壞無罪推定原則。

司改會認為，台灣究竟適合陪審或參審，尚沒有定論，但司法院力推參審制，草擬「國民參與刑事審判法」，完全捨棄支持陪審制專家學者參與，喪失重要對話契機。面對疑慮，司法院應藉由試行並用科學方法觀察、分析，而非以民調為政策背書。

司改會強調，司法問題盤根錯節，改革需要時間，但時間不站在總統那一邊，建議蔡總統儘速邀集相關院部，擬定改革優先順序，規劃短、中、長期計畫，先改革人民最迫切的司法問題，以及不待修法就可立即執行的國是會議決議。此外，借重民間的力量，並持續溝通對話，坦誠地回應疑慮，協力推進改革。

(中時 )

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