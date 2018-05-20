蔡英文民調微升 游盈隆：遲來的陳菊效應

2018年05月20日 10:29 工商 崔慈悌

台灣民意基金會公布蔡英文總統聲望，較上個月上升7.2個百分點，基金會董事長游盈隆分析認為，這與遲來的陳菊效應有關，陳菊入府擔任總統府秘書長，效應雖不像賴清德出任閣揆那麼立即且巨大，但凝聚了民進黨陣營的向心力。

台灣民意基金會今天在台大校友會館舉行「民進黨重返執政兩周年」全國性民調發表會，由基金會董事長游盈隆主持。

在總統聲望方面，非常贊同蔡英文施政方式的佔7.5%、還算贊同佔31.7%、沒意見佔5.2%、不太贊同佔27.6%、一點也不贊同佔20.0%。贊同比例總計達39.2%、不贊同達47.6%，剩餘5.2%沒意見。

游盈隆表示，總統聲望和上個月相比，贊同蔡政府領導國家方式的人上升了7.2個百分點，而不贊同的下降1.4個百分點，將近有3成9的民眾認同蔡政府的表現。

他分析贊同度上升的原因，包括一，遲來的陳菊效應；二、外部危機效應；三、蔡政府護盤效應。

游盈隆表示，陳菊入府擔任總統府秘書長，其效應雖不像賴清德出任閣揆那麼立即且巨大，但凝聚了民進黨陣營的向心力；外部危機效應，近一個多月來中共用錢搶邦交國，在軍事上又對台武力恫嚇，促使台灣人出現鞏固領導中心的心理。

至於蔡政府護盤效果，是指蔡政府為了拼執政兩週年總統民意支持度不要太難看，兩個月來努力向外界宣揚政績和闡述政策。

他說，從長期趨勢圖來看，總統蔡英文聲望2016年5月達到69.9%高峰，但到了2017年5月聲望下挫到39.4%，流失了30.5個百分點的民意支持，於後聲望還一度掉到2字頭。直到2017年9月因更換閣揆轉才回升至4成6。

但好景不常，之後總統民意支持度再度翻轉，到2018年4月，不贊同者多出贊同者17個百分點。到了2018年5月，蔡政府執政兩週年民意支持度向上提升7.2個百分點，

游盈隆表示，和上個月相比，贊同蔡總統領導國家方式的人上升7.2個百分點，不贊同蔡總統國家領導方式的人下降1.4個百分點。這項發現顯示，蔡英文總統聲望在執政滿兩年的時刻獲得顯著提升，相較於過去半年低迷的民意支持，這次的提升頗有久旱逢甘霖的味道。

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