大安水蓑衣再現　花博展現台灣原生植物之美

第5區還有多種特色植物如錫葉藤等，讓民眾重新認識台灣原生植物生態之美！（陳世宗翻攝）

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2018台中世界花卉博覽會於11月3日正式開幕，豐原葫蘆墩園區植栽工程進度已達85％，預計今年7月將全區種植完成。（陳世宗翻攝）

2018台中世界花卉博覽會於11月3日正式開幕，各園區緊鑼密鼓興建，豐原葫蘆墩園區植栽工程進度已達85％，預計今年7月將全區種植完成。市府水利局表示，軟埤仔溪植栽結合原始地形，種植近百種多年生灌木花卉，數量超過23萬株；第5區還有多種特色植物如大安水蓑衣、錫葉藤、台灣野百合及27種蜜源植物，其中大安水蓑衣最能代表台中植栽花卉，希望重現台灣原生植物生態之美。

水利局表示，葫蘆墩園區軟埤仔溪第5區土建工程已於4月30日完工，植栽工程於去年9月即配合土建工程進度展開種植作業，結合原始地形，種植近百種之多年生灌木花卉，數量超過23萬株，新植喬木均採用台灣原生種，步道搭配不同灌木、花卉讓公園呈現出四季都有花團錦簇的視覺效果。

水利局長周廷彰指出，5區還有多種特色植物如大安水蓑衣、錫葉藤、台灣野百合及27種蜜源植物等，欲吸引蝴蝶與蜜蜂重回水岸，展現「以樹木養境、以植栽美心」植栽精神。

周廷彰說，大安水蓑衣自日本人島田彌市1917年發現至今已達百年，別具台灣原生植物的人文意義，也是最強效的台灣原生種淨水植物，但因棲息地受到人為破壞瀕臨滅絕，目前僅剩分布於台中的大安區、清水區及龍井區；大安水蓑衣是最能代表台中的植栽花卉之一，其花期為每年9月至隔年2月，花博開展時將再現水岸，讓民眾重新認識台灣原生植物生態之美。

水利局指出，蜜源植物挑選以公園內喬木作為食草蝴蝶所喜愛的種類為主，並保存現有喬木來延續生態完整性，湖面南北兩側的蜜源植物將延續東西向，形成湖岸花海的景觀地毯視覺感受。

(中時 )

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