圖輯》美翻了！黛妃藍鑽戒再現 梅根王妃換優雅禮服續攤晚宴

2018年05月20日 10:22 中時電子報 蔡萱

哈利王子細心為新婚嬌妻打開車門。(圖/美聯社)

英國哈利王子與他的新婚妻子梅根19日在眾所矚目下完成世紀婚禮，隨後梅根在傍晚換下婚禮上的典雅長袖婚紗，以優雅無袖削肩長禮服再次亮眼現身，而且手上還多了一枚黛妃的藍色大鑽戒。梅根也在哈利王子親自開著復刻版的捷豹（Jaguar）的敞篷跑車，一起前往參加晚宴。

剛受封的薩塞克斯公爵哈利王子與其夫人梅根在19日中午於全球百萬人的關注下完成婚禮，兩人在傍晚依計畫要前往浮若閣摩爾宮（Frogmore House）參加晚宴，新娘梅根也換下了在聖喬治教堂（St George's Chapel）所穿的婚紗，以一襲英國設計師Stella McCartney優雅無袖削肩的百合白禮服以及白色尖頭的Aquazurra細跟鞋，再次美麗動人現身。

梅根被發現右手上戴有黛妃的藍色大鑽戒。(圖/美聯社)

黛妃過去曾戴這枚藍色鑽戒出席宴會。(圖/美聯社)

兩人一起坐上復刻1968年捷豹的E-Type Concep Zero電動車。(圖/路透)

手緊緊握著新婚嬌妻的哈利王子則細心為梅根打開車門，兩人一起坐復刻1968年捷豹的E-Type Concep Zero電動車，由哈利親自開往晚宴會場。

另外，梅根的行頭和早上稍有不同的還包括她右手上藍色方形的大鑽戒，這枚鑽戒曾為哈利的母親，也就是黛安娜王妃所有，黛妃曾經帶著這枚戒指出席眾多場合，也讓外界看界哈利真的在這場婚禮處處安排巧思來紀念已故的母親。除此之外，梅根的婚戒也是由黛妃的另一枚鑽戒改製而成。

(中時電子報)