聲援台灣　世界公衛協會頒公衛大使給衛福部長陳時中

台灣世衛行動團在世衛大會開議會場「萬國宮」前抗議。

友善列印
中時

聲援台灣被拒於今年的世界衛生大會(WHA)門外，「世界公共衛生協會聯盟」頒發我衛福部長陳時中「公共衛生全球憲章大使」，表彰其有效推動健康公平與促進健康照護體系永續發展。

今年同時獲獎的衛生部長還有非洲迦納衛生部長Mr. Kwaku Agyeman-Manu，他因領導該國因應抗生素抗藥性獲獎。

陳時中在獲獎致詞表示，他將此榮譽獻給台灣所有醫衛專業人士。同時，他向在場來自世界各國醫衛領袖說明台灣如何運用全民健保體系，實現WHO「全民皆健康」的目標。

雖然台灣今年沒有獲邀參與世衛大會（WHA），陳時中指出，台灣仍會持續致力於協助其他國家克服衛生挑戰，推動落實聯合國「永續發展目標」第三項：確保全人類各年齡層健康與福祉。

世界公共衛生協會聯盟（WFPHA）設立於1967年，是與WHO具正式關係的國際非政府組織，長期以來致力於提升全球公共衛生體系。WFPHA在2015至2016年與世界衛生組織（WHO）合作制定公共衛生全球憲章，使各國可依據永續發展目標建立有彈性的公共衛生制度。

WFPHA在制定公共衛生全球憲章，同時也設立「公共衛生全球憲章大使」榮銜，用來表揚對全球衛生有貢獻或在其專業領域中實踐該憲章之醫衛專業人士，今年台灣與迦納都是首度獲獎的衛生部長。

(中時 )

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