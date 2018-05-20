執政兩年 蔡英文兩岸表現過半數不滿

2018年05月20日 10:39 工商 崔慈悌

台灣民意基金會今天公布最新民調，對蔡英文總統的兩岸表現，有三成八民眾表示滿意，但有五成六不滿意，不滿意的人比滿意的多18個百分點，且強烈不滿的人多達兩成七，顯示台灣社會明顯過半數的人對蔡總統的整體兩岸政策表現是不滿的、失望的、期待改善的。

台灣民意基金會今天在台大校友會館舉行「民進黨重返執政兩周年」全國性民調發表會，由基金會董事長游盈隆主持。

蔡英文總統2016年5月20日就職演說，主張維持台海兩岸和平穩定的現狀，不提「九二共識」，兩岸關係從此明顯倒退，官方協商大門迅及關閉，兩岸兩會民間正式協商機制停擺。

兩岸經貿交流看似依舊，暗地裡問題叢生；中國觀光客銳減，台灣部分旅遊業叫苦連天；兩岸外交及相關部門不時磨擦碰撞，教育文化等各界交流漸趨冷卻；不時還有兩岸高層官員言詞交鋒，火藥味濃厚等等。

民調中詢問：「整體而言，您滿意或不滿意蔡英文總統上任以來在處理兩岸關係方面的表現？」結果發現：7.4%非常滿意，30.2%還算滿意，29.2%不太滿意，26.8%非常不滿意，6.4%沒意見/不知道/拒答。

游盈隆表示，換言之，最新民意顯示，在二十歲以上的台灣成年人當中，有三成八對蔡總統處理兩岸關係的表現基本上滿意，但有五成六不滿意；不滿意的人比滿意的人多18個百分點，且強烈不滿的人多達兩成七。

他說，這項發現顯示，台灣社會明顯過半數的人對蔡總統的整體兩岸政策表現是不滿的、失望的、期待改善的。肯定蔡總統兩岸表現的人是相對的少數。但，台灣民眾對蔡總統兩岸表現不滿的原因可能多重多樣，需要更細膩深入的解析。

(工商 )