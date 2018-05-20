執政兩年 蔡英文兩岸表現過半數不滿

民調顯示，台灣社會明顯過半數的人對蔡總統的整體兩岸政策表現是不滿的、失望的、期待改善的。(圖/中時資料照，陳君瑋攝)

友善列印
工商

台灣民意基金會今天公布最新民調，對蔡英文總統的兩岸表現，有三成八民眾表示滿意，但有五成六不滿意，不滿意的人比滿意的多18個百分點，且強烈不滿的人多達兩成七，顯示台灣社會明顯過半數的人對蔡總統的整體兩岸政策表現是不滿的、失望的、期待改善的。

台灣民意基金會今天在台大校友會館舉行「民進黨重返執政兩周年」全國性民調發表會，由基金會董事長游盈隆主持。

蔡英文總統2016年5月20日就職演說，主張維持台海兩岸和平穩定的現狀，不提「九二共識」，兩岸關係從此明顯倒退，官方協商大門迅及關閉，兩岸兩會民間正式協商機制停擺。

兩岸經貿交流看似依舊，暗地裡問題叢生；中國觀光客銳減，台灣部分旅遊業叫苦連天；兩岸外交及相關部門不時磨擦碰撞，教育文化等各界交流漸趨冷卻；不時還有兩岸高層官員言詞交鋒，火藥味濃厚等等。

民調中詢問：「整體而言，您滿意或不滿意蔡英文總統上任以來在處理兩岸關係方面的表現？」結果發現：7.4%非常滿意，30.2%還算滿意，29.2%不太滿意，26.8%非常不滿意，6.4%沒意見/不知道/拒答。

游盈隆表示，換言之，最新民意顯示，在二十歲以上的台灣成年人當中，有三成八對蔡總統處理兩岸關係的表現基本上滿意，但有五成六不滿意；不滿意的人比滿意的人多18個百分點，且強烈不滿的人多達兩成七。

他說，這項發現顯示，台灣社會明顯過半數的人對蔡總統的整體兩岸政策表現是不滿的、失望的、期待改善的。肯定蔡總統兩岸表現的人是相對的少數。但，台灣民眾對蔡總統兩岸表現不滿的原因可能多重多樣，需要更細膩深入的解析。

(工商 )

影》蔡政府執政2周年 阿扁錄影現… 慘絕人寰！蔡英文執政2周年 這數…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。