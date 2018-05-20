《小偷家族》奪金棕櫚亞洲之光 是枝裕和領獎腿發抖

2018年05月20日 10:57 中時 潘鈺楨

凱特布蘭琪（右5）率張震（右2）等評審團員出席頒獎。（取自官方推特）

凱特布蘭琪（左）率張震（右）等評審團員出席頒獎。（澤東提供）

第71屆坎城影展台灣時間今天(20日)凌晨閉幕，日本名導是枝裕和以《小偷家族》奪下最高榮耀金棕櫚獎，是枝裕和上台領獎時誠實地說：「（我）腿在發抖，感謝評審對小作品還能如此關注，得獎真的很開心。」

他曾以《無人知曉的夏日清晨》、《我的意外爸爸》、《海街日記》與《比海還深》入圍坎城競賽片，今年靠《小偷家族》5度角逐獎項。此次獲獎，是日本電影繼1997年今村昌平執導的《鰻魚》之後，也是繼阿比查邦《波米叔叔的前世今生》之後，睽違8年再有亞洲導演拿下金棕梠獎。

評審之一的張震認為，《小偷家族》是個悲情的故事，題材特別。他引用侯孝賢導演《悲情城市》中的一句對白，「當時不覺得殘酷，只是一樣好玩。將悲劇掩埋在溫情之下是殘忍的，但這就是我們社會中的一個面，它需要被更多人看到。」

87歲的法國新浪潮名導高達獲頒特別金棕櫚獎。高達1960年以《斷了氣》獲頒柏林影展最佳導演，今年以新作《畫冊》入圍競賽片。評審團主席凱特布蘭琪宣布頒獎給高達時稱他是「持續塑造與再造電影可能性的藝術家」，但他2004年後又不出席影展活動，由製片代領獎。

義大利男星馬切洛馮特（Marcello Fonte）以《犬人》（Dogman，暫譯）拿下坎城影帝，哈薩克女星莎默耶斯雅莫娃（Samal Yeslyamova）以《小傢伙》封后。最佳導演頒給《沒有煙硝的愛情》的帕威帕利科斯基（Paweł Pawlikowski），美國名導史派克李（Spike Lee）的《黑色黨徒》獲評審團大獎。

第71坎城影展得獎名單

最佳影片金棕櫚獎：《小偷家族》／日本

評審團大獎：《黑色黨徒》（Blackkklansman，暫譯）／美國

特別金棕櫚獎：《畫冊》（Le Livre d’image，暫譯）／法國

最佳導演：帕威帕利科斯基／《沒有煙硝的愛情》（Cold War）／波蘭

最佳男主角：馬切洛馮特（Marcello Fonte）／《犬人》（Dogman，暫譯）

最佳女主角：莎默耶斯雅莫娃（Samal Yeslyamova）／《小傢伙》（Ayka，暫譯）

評審團獎：《我想有個家》（Capernaum）／黎巴嫩

最佳劇本：《時光旅人》（Happy as Lazzaro，暫譯）、《三張面孔》（Three Faces，暫譯）

短片金棕櫚獎：《All These Creatures》

短片特別提及：《延邊少年》

(中時 )