《小偷家族》奪金棕櫚亞洲之光 是枝裕和領獎腿發抖

是枝裕和奪下金棕櫚獎。（取自官方推特）

友善列印
中時
凱特布蘭琪（右5）率張震（右2）等評審團員出席頒獎。（取自官方推特）
凱特布蘭琪（左）率張震（右）等評審團員出席頒獎。（澤東提供）

第71屆坎城影展台灣時間今天(20日)凌晨閉幕，日本名導是枝裕和以《小偷家族》奪下最高榮耀金棕櫚獎，是枝裕和上台領獎時誠實地說：「（我）腿在發抖，感謝評審對小作品還能如此關注，得獎真的很開心。」

他曾以《無人知曉的夏日清晨》、《我的意外爸爸》、《海街日記》與《比海還深》入圍坎城競賽片，今年靠《小偷家族》5度角逐獎項。此次獲獎，是日本電影繼1997年今村昌平執導的《鰻魚》之後，也是繼阿比查邦《波米叔叔的前世今生》之後，睽違8年再有亞洲導演拿下金棕梠獎。

評審之一的張震認為，《小偷家族》是個悲情的故事，題材特別。他引用侯孝賢導演《悲情城市》中的一句對白，「當時不覺得殘酷，只是一樣好玩。將悲劇掩埋在溫情之下是殘忍的，但這就是我們社會中的一個面，它需要被更多人看到。」

87歲的法國新浪潮名導高達獲頒特別金棕櫚獎。高達1960年以《斷了氣》獲頒柏林影展最佳導演，今年以新作《畫冊》入圍競賽片。評審團主席凱特布蘭琪宣布頒獎給高達時稱他是「持續塑造與再造電影可能性的藝術家」，但他2004年後又不出席影展活動，由製片代領獎。

義大利男星馬切洛馮特（Marcello Fonte）以《犬人》（Dogman，暫譯）拿下坎城影帝，哈薩克女星莎默耶斯雅莫娃（Samal Yeslyamova）以《小傢伙》封后。最佳導演頒給《沒有煙硝的愛情》的帕威帕利科斯基（Paweł Pawlikowski），美國名導史派克李（Spike Lee）的《黑色黨徒》獲評審團大獎。

第71坎城影展得獎名單

最佳影片金棕櫚獎：《小偷家族》／日本

評審團大獎：《黑色黨徒》（Blackkklansman，暫譯）／美國

特別金棕櫚獎：《畫冊》（Le Livre d’image，暫譯）／法國

最佳導演：帕威帕利科斯基／《沒有煙硝的愛情》（Cold War）／波蘭

最佳男主角：馬切洛馮特（Marcello Fonte）／《犬人》（Dogman，暫譯）

最佳女主角：莎默耶斯雅莫娃（Samal Yeslyamova）／《小傢伙》（Ayka，暫譯）

評審團獎：《我想有個家》（Capernaum）／黎巴嫩

最佳劇本：《時光旅人》（Happy as Lazzaro，暫譯）、《三張面孔》（Three Faces，暫譯）

短片金棕櫚獎：《All These Creatures》

短片特別提及：《延邊少年》

(中時 )

女星因為是台灣人 驚爆在大陸「… 沒穿內褲？側面高衩開到胸 嫩模…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。