每次盤點都虧錢 加盟商告贏全家

台中學士路與進化北路交叉口全家便利加盟店。(翻攝Google Map)

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中時電子報
吳佩珊

蕭姓全家便利加盟商自台中市北區開了一間全家便利商店，從三年前發現每次盤點固定會有盤損，金額過大覺得不合理，由於全家便利不給盤損明細，蕭姓加盟主因此拒絕在盤點報告上簽名，台北地院一、二審都認定加盟主請求有理，全家需返還11萬2013元給加盟主。

蕭姓加盟主指出三年來每2個月盤點一次，盤損竟然可以高達4萬多元，蕭姓加盟主更指出4萬多的盤損是「兩部家用車都不見得載得完！一瓶飲料能多少錢？一個人可以偷吃幾顆茶葉蛋？我的員工再怎麼偷吃，我們再怎樣亂丟東西，也不會到達這樣數字。」因此強力拒絕在盤點報告上簽名。

加盟商全家爆發點是在2014年11月27日，全家委託外包商日翊公司進行盤點，盤損從數千元到後來破萬元，而且每次都沒有盤損明細，加盟商覺得不正常，於是向日翊公司要明細，日翊推說要問全家總公司，蕭男問總公司，總公司又推說在日翊那裡。直到2015年9月，蕭男不堪每個月被扣上萬元的盤損，全家超商又不理，才向法院提告，要求全家返還從2013年5月至2015年7月，近2年，共計13次的盤損扣款共31萬元。

由於加盟商與全家合約上有述明加盟商有通知全家便利商店盤點結果不正確時，全家便利商店於受領通知後7日內，對加盟商告知再度實施實地盤點事宜。」

根據《蘋果日報》報導，台北地院法官因此認為，2013年5月到2014年7月的盤點報告書上，都有蕭男夫妻簽名，因此盤點確定無誤，此部分的盤損金額，全家不必歸還。

不過從2014年9月以後到2015年7月止，蕭男夫妻有在盤點結果報告書上寫下「數量有異，請出示進銷存明細」等意見，因此這段時間的盤點結果顯然屬於不確定，判全家應還給蕭男12萬9119元。

(中時電子報)

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