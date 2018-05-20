抗清志士林爽文古物和寶藏　恐埋中巿大里第一公墓

2018年05月20日 11:41 中時 陳世宗

市議員李天生指出，林爽文故居和元帥府就位在第一公墓內；爭取設置「林爽文紀念公園」、「紀念碑」，紀念這段撼動人心的歷史篇章。（陳世宗翻攝）

台中市政府規畫在大里第一公墓用地興建聯合行政中心，目前展開墳墓遷葬作業，市議員李天生20日指出，抗清志士林爽文的故居和元帥府就位在第一公墓內，墓區內可能埋藏有林爽文事件相關古物，甚至寶藏；要求遷葬時留意保存避免破壞，爭取當地設置「林爽文紀念公園」、「紀念碑」，紀念這段撼動人心的歷史篇章。

李天生指出，台灣歷史上最大規模的民變林爽文事件，由大里杙起義抗清，林爽文的故居和元帥府都位在第一公墓內；和第一公墓相鄰的大里路及大新停車場，當年進行開發時，曾經挖出散落的遺骸及被火藥薰黑的稻米，地方研判和林爽文事件有關；第一公墓內極可能埋藏有林爽文事件相關古物或戰爭遺跡。

李天生說，林爽文在戰敗撤退時，沿途埋藏金銀財寶，在南投鹿谷大崙山及苗栗造橋九車籠，都有「十八簍龍銀」的傳聞；大里杙是林爽文的根據地，林爽文故居和元帥府都在大里第一公墓內，地方推測墓區內可能埋藏林爽文的寶藏，值得挖掘期待。

李天生並強調，同為台灣三大民變之一的「朱一貴事件」，目前在高雄內門設有朱一貴文化園區；230年前的林爽文事件，由大里起義抗清，率領全台30萬大軍攻陷大半個台灣，震動清廷。對大里杙有特殊意義，希望在第一公墓內闢建「林爽文紀念公園」、「紀念碑」，提供社會大眾緬懷這段台灣重大歷史事件。

市府生命禮儀管理處表示，林爽文事件距今已有230年，歷史久遠，此次無主墳墓起堀，只是進行淺層挖掘，預估不大可能挖到古物，未來重畫開發完成，交由建商興建大樓進行地下室挖掘時，才有可能發現古物或寶藏。

(中時 )