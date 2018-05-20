「蜂潮坊」品質把關 引進100％泰國生產龍眼蜜！

蜂潮坊全新商品「泰國清邁龍眼蜜」，售價880元／700g。（圖片提供／蜂潮坊）

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蜂潮坊負責人高尚仁（圖右）與泰國養蜂大王兒子強泰（圖左）合影。（圖片提供／蜂潮坊）
泰國清邁幅員遼闊，是孕育龍眼蜜絕佳環境。（圖片提供／蜂潮坊）

隨科技進步，現代人對養身觀念逐漸重視，由葡萄糖與果糖等單糖組成的「蜂蜜」營養價值極高，被視為大自然最珍貴贈禮。

集老祖宗智慧大成《本草綱目》記載，蜂蜜有清熱、解毒、潤腸、通便、止痛，能調和百藥。被譽為蜜中翹楚「龍眼蜜」風味濃醇順口，深受台灣人喜愛，其實在南投、台中、彰化、高雄等地皆有蜂農養殖，但近年受氣候、環境與農業用藥影響，蜂蜜產量逐漸遞減不敷使用。

其實純「龍眼蜜」置於常溫狀態不易結晶，台灣受限土地狹小，養蜂場中許多龍眼樹、荔枝樹相鄰栽種，導致蜜蜂採蜜時夾雜多種花蜜，是造成結晶主因;而泰國清邁幅員廣闊，一望無際龍眼園則是孕育純龍眼蜜絕佳寶地。

看到商機的蜂潮坊負責人高尚仁遠赴泰國找尋良好蜜源，轉輾與當地華裔養蜂大王黃成金合作，2017年成立新創品牌「蜂潮坊/ Beesswag」，強調100%純正風味零添加，為消費者健康把關。蜂潮坊全新商品「泰國清邁龍眼蜜」甫推出廣受好評，透過源頭種植規劃和導入品質管控技術，確保蜂蜜品質。

高尚仁分享食用蜂蜜小秘訣，每日早晚各一杯蜂蜜水，補充身體所需營養。清晨起床時，適度補充水分幫助細胞代謝，而天然蜂蜜水有益基礎營養吸收;晚上就寢前，飲下一杯蜂蜜水溫潤喉頭，可幫助睡眠。他也指出，蜂潮坊商品目前僅在官網販售，且已在香港開設實驗門市，預計最快今年Q3將在台灣設立複合式飲品門市，使用自家蜂蜜製作飲品，消費者敬請期待。

(中時 )

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