是枝裕和《小偷家族》奪坎城最佳影片金棕櫚獎

是枝裕和（右）從評審團主席凱特布蘭琪（左）手中拿到金棕櫚獎。（翻攝自網路）

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是枝裕和榮獲本屆坎城影展最佳影片金棕櫚獎。（翻攝自網路）
《小偷家族》是是枝裕和最新執導作品，風光奪得本屆坎城影展最佳影片金棕櫚獎。（采昌提供）

2018年坎城影展於台灣時間20日凌晨開獎，賽前呼聲最高、由日本導演是枝裕和執導的最新震撼力作《小偷家族》，眾望所歸奪下最佳影片「金棕櫚獎」成為最大贏家。這是是枝裕和第3部獲得坎城影展獎項的作品，也是繼1997年今村昌平執導的《鰻魚》之後，日本電影睽違21年再度獲得金棕櫚獎，他也成為影史第4位獲得金棕櫚獎肯定的日本導演。

當是枝裕和上台領獎時，除了表示這個影展為他帶來繼續拍攝電影的勇氣與希望之外，更也緊張地自爆：「我的腿正在發抖。」評審團主席凱特布蘭琪（Cate Blanchett）在接受媒體訪問時，也力讚電影：「完全擊中我們的心。」

現年55歲的是枝裕和，2004年曾以《無人知曉的夏日清晨》將男主角柳樂優彌送上坎城影帝寶座，接著2013年也以《我的意外爸爸》獲得坎城評審團獎肯定。這回以第14部執導劇情長片《小偷家族奪得最佳影片「金棕櫚獎」肯定，他說：「每次參加坎城影展，我都會告訴自己，會因此獲得繼續拍攝電影的勇氣與希望。電影有能力將對立與衝突的人們與世界給串聯起來，而這份勇氣與希望，我也希望能早點傳遞給先返回日本的工作人員與演員們，以及不能參與這次影展的導演們，還有將坎城影展視為目標的年輕電影人們，謝謝。」

本片也是繼1954年衣笠貞之助導演《地獄門》、1980年黑澤明導演《影武者》、1983年今村昌平導演《楢山節考》、1997年今村昌平導演《鰻魚》之後，第5部獲得金棕櫚獎肯定的日本電影。

(中時 )

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