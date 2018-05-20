失語老伯街頭迷途 警用LINE群組幫他找到回家路

2018年05月20日 11:01 中時 馮惠宜

家人害怕林伯伯出門迷途有製作隨身識別證，但那天他出門卻忘了隨身攜帶。（馮惠宜翻攝）

林伯伯疑似患有失語症又記憶逐漸變差，才會忘了回家的路。（馮惠宜翻攝）

台中一名60歲患有失語症的林姓男子日前外出吃晚餐卻找不到回家的路，不停地在街頭遊走，經熱心民眾發現，請警方協助，員警透過分局於通訊軟體LINE成立的社區治安群組，與民眾訊息交流，獲知林伯伯常出沒範圍，進而順利幫他找到回家的路。

這名林伯伯日前晚間出外用餐後卻忘了回家的路在街頭排徊，經民眾報案，台中市警察局第三分局合作派出所警員將他安置到警局，卻發現他身上未帶任何證件，和人溝通也有問題。

此時正巧第三警分局分局長陳仕諺至派出所慰勤，隨即指示將林伯伯的相片PO至社區治安LINE群組內，請社區里、鄰長及熱心民眾協助辨識，幸運的是，恰有民眾見過其常於興進路一帶出沒，員警便駕駛巡邏車載林老伯在興進路來回繞行，期盼能夠喚起其記憶，幸得林老伯見到熟悉的街道，一眼就認出住家附近的路口，在員警的陪同下，一同步行返回住處。

經了解，原來林伯伯患有失語症，年紀漸長、記憶力也逐漸衰退，家人特別幫他製作個人識別證，上面留有其姓名、住址、患有疾病及家人聯繫電話，就是擔心林伯伯若獨自出門忘記回家的路時，能有熱心民眾能透過這張識別證聯繫上家屬，不巧的是，該日林老伯要出門的時候連識別證都忘了攜帶，想找人幫忙，自己卻什麼也記不起來，幸得有警方的幫忙，才得以順利返家。

(中時 )