NBA》強勢反撲！騎士狂電綠軍30分摘首勝

2018年05月20日 11:00 中時電子報 黃及人

洛夫也替騎士貢獻13分、14籃板及4助攻。(美聯社)

面對東區冠軍賽處於0比2的絕對劣勢，回到克里夫蘭主場進行東區冠軍賽G3的騎士，靠著「小皇帝」詹姆斯27分、12助攻、5籃板、2抄截與2火鍋的全能演出，最後以116比86狂掃塞爾提克，總算搶下東區冠軍賽首勝！

詹姆斯開賽就展現強大搶勝決心，跟喬治希爾攜手打出20比4的開局，打到塞爾提克措手不及，領先差距甚至一度擴大到23分，詹皇更在第2節表演1記雙手反扣，激起全場地主球迷歡呼聲浪，打完上半場，騎士61比41領先。

打到下半場，騎士完全不給塞爾提克任何追上機會，只要差距縮小到20分以下，隨即發動強大外線攻勢重新拉開，打到末節更領先到30分的誇張差距，打到最後6分49秒，騎士就把所有主力換下休息，提前備戰22日的G4。

昨天才在訓練時連續飆進20顆三分球的詹姆斯，在G3果然展現絕佳手感，全場投12中8，包含三分球3投全進，不過騎士大勝綠衫軍的另一主因，還是騎士其他球員總算提供詹皇及時支援火力，不再讓詹皇陷入單打獨鬥。

其中最神勇的是替補射手柯佛，他全場5投5中，含三分球4投全進，交出完美百分百表現，洛夫也拿13分、14籃板及4助攻，希爾13分，J.R.史密斯11分，崔斯坦湯普生10分。騎士全場投進17顆三分球，更創今年季後賽新高。

塞爾提克作客慘敗30分的主因，則是投籃命中率僅3成92，三分命中率也低到2成73，塔圖攻下全隊最高18分，洛席爾13分，傑倫布朗與莫羅各拿10分，假如塞爾提克無法改善G3進攻疲軟問題，那麼他們G4就危險了。

(中時電子報)