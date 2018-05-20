就職兩周年接受網友提問 蔡英文：維持現狀為兩岸政策主軸不變

2018年05月20日 11:13 中時 楊家鑫

蔡英文總統於今天(20日)就職2周年接受網友提問兩岸關係議題，她重申，我們兩岸政策還是一樣，沒有改變，還是以維持現狀為兩岸政策主軸，不會暴走、不會僵住，也不會走回國民黨的威權時代那種老死不相往來的路，但我們也不會在壓力下屈服。

蔡英文總統於20日當天接受公民網路平台「沃草」邀請，在網上直播接受網友提問。針對備受關注的兩岸關係議題，蔡英文錄製短片回應稱，政府堅定維持兩岸關係現狀，確保國家主權與民主體制。民進黨執政以來，面對北京當局的全面施壓，堅決捍衛主權，確保國家安全及社會安定，從未屈服於壓力之下。

蔡英文表示，我們全力維持兩岸現狀，穩定台海情勢，同時更積極強化台灣的經濟、國防、民主實力，並致力於區域和平發展，強化全球連結，成為對國際社會有積極貢獻的國家。

她在短片中重申，「我們兩岸政策還是一樣，沒有改變，還是以維持現狀為兩岸政策主軸，不會暴走、不會僵住，也不會走回國民黨的威權時代那種老死不相往來的路，但我們也不會在壓力下屈服。」

蔡英文說，「維持現狀不是不解決問題，也不是迴避問題，維持現狀是我們在區域局勢變化當中，能夠把握時間，讓我們可以從事各項改革，讓我們自己更強大更有實力。」

她強調，「如果世界或區域局勢是一盤棋，不要小看台灣，台灣其實是一個很有實力的國家，我們當然也有資格在這種棋局裡面扮演一個棋手角色，扮演一個關鍵角色。」

此外，蔡英文於20日在網路直播上，回答一位網友「中國已經經由各種管道滲透進來台灣，有什麼辦法可以把他們抓出來、趕出去？」提問，蔡英文回應稱，「我們會強化社會安全的作業，也會特別注意到這些來自中國的因素，會不會影響台灣社會的安定，這都是在我們內部安全單位作業中非常重要的議題。」

(中時 )