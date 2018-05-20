幫站台有譜？連勝文：丁守中可做好市長工作

國民黨中央委員連勝文(右)今陪同太太蔡依珊回娘家補過母親節，一早在黨籍市議員參選人張斯綱(左)陪同前往士東市場買菜，針對媒體詢問是否會幫丁站台，連勝文表示，若丁陣營有需求，尊重參選人規畫與安排。（林縉明攝）

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國民黨中央委員連勝文日前受訪表態，沒有幫黨籍台北市長參選人丁守中站台計畫，連勝文今天一早在黨籍市議員參選人張斯綱陪同到士東市場買菜，媒體詢問是否有連丁心結？連勝文回應，現在最重要是檢視丁是否做好市長工作，他認為可以，至於是否會幫丁輔選，連勝文強調，尊重參選人安排。

連勝文今天陪同太太蔡依珊回士林娘家補慶祝母親節，一早偕同黨籍士林、北投市議員參選人張斯綱到士東市場買菜兼拜票，不少民眾看到連勝文出現熱情打招呼，由於連瘦身有成，民眾直呼「瘦到快認不得」。

針對年底選舉未來輔選計畫，連勝文表示，全台有很多候選人安排競選活動，藍營北市長初選也過了，接下來各候選人若邀請站台會尊重候選人規畫，尤其年底選舉是人民對蔡英文政府表達不滿最好的時刻，他當然要參與這時刻。

至於是否會幫丁守中站台，連勝文說，目前沒有這方面討論，若丁陣營開口有需求，一定會幫忙加油打氣，尊重候選人安排與規劃；媒體追問是否有與丁聯絡，連勝文回答，近期因出國關係沒接到相關訊息，但初選過程都有與丁相遇。

此外，媒體詢問是否有連丁心結？連勝文強調，現在比較重要問題是大家檢視丁先生能否做好市長工作，他認為，丁可以，這才是最重要的。

(中時 )

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