中美經貿聯合聲明未提採購金額 港媒：雙方仍有歧見

2018年05月20日 11:19 中時電子報 喻華德

據香港01網報導，中美談判內容至少包括兩大重點：增購數字及產品類別。美國希望中方具體承諾，每年增購總值2,000億美元的產品，白宮經濟顧問柯德洛（Larry Kudlow）在週五（18日）向媒體宣稱，大陸已經答應此金額。在產品類別方面，美國希望中方增購農產品及能源，但大陸卻想進口更多高科技產品。據《華爾街日報》報道，白宮最終未能逼使大陸特使劉鶴接受美國的條件，種種跡象可從聯合聲明上發現。

中國大陸特使劉鶴本次訪美，先後與前國務卿季辛吉（Henry Kissinger）和總統川普見面，顯然獲得美國政府重視。白宮派出的財金官員代表，包括財長梅努欽（Steven Mnuchin）、商務部部長羅斯（Wilbur Ross）和貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）。

中美經貿磋商聯合聲明重點內容：

－雙方同意減少美國對華貨物貿易逆差，包括增購美國農產品和能源。

－但聲明同時表示，中國增加進口貨品是因為中國消費需求增加，並要促進高質量經濟發展，此舉同時有助於美國經濟增長和就業。

－製造業和服務貿易上，中美會再討論，期望達成共識。

－雙方加強保護知識產權，中方將推動《專利法》等法律修訂。

－雙方同意鼓勵雙向投資，營造公平競爭營商環境。

－雙方同意繼續保持高層溝通，解決各自關注的經貿問題。

美國期望的2,000億具體數字，未見於聯合聲明，美國和中國大陸在4月各自開出的500億關稅清單，聲明亦隻字未提是否如期生效。至於中方希望放寬對中興的制裁，聯合聲明亦未觸及。由這三點可見，中美仍存在一定分歧，或要最少再一輪磋商。

但劉鶴在周六向新華社表示，中美已達成共識，貿易戰不會開打，停止互徵關稅。

劉鶴形容這次訪美是有成果的，中美元首之前亦已經有重要共識。他說，中美將在能源、農產品、醫療、高科技產品、金融等領域貿易更緊密，一方面滿足大陸需要，另一方面有利美國削減貿易赤字，令中美雙贏。

劉鶴強調，世界市場如想大陸購入他們的產品，必須提高產品和服務的競爭力，讓大陸人民願意買。所以，中國不僅願意從美國買入產品，也會從全世界購買，並會舉辦首屆國際進口博覽會。

(中時電子報)