總統府公布續聘宋楚瑜等資政及國策顧問

2018年05月20日 11:44 工商 崔慈悌

總統府今（20）日公布續聘宋楚瑜等資政17人、國策顧問66人。聘期均自107年5月20日起至109年5月19日止。總統府發言人黃重諺指出，依據《中華民國總統府組織法》，總統府資政不得逾30人、國策顧問不得逾90人，總統這次續聘資政17人、國策顧問66人。

續聘資政名單如下：

吳勝雄(吳晟)、吳榮義、吳澧培、宋楚瑜、李明亮、李遠哲、林全、林信義、姚嘉文、施朝暉(史明)、夏本‧嘎那恩、張俊雄、陳博志、陳繼盛、辜寬敏、葉菊蘭、蕭新煌

續聘國策顧問名單如下：

王金英、王茂雄、白正憲、朱武獻、江春男、何美玥

何黎星、吳靜吉、吳寶田、呂子昌、呂新民、李伸一

李金龍、李茂盛、沈國榮、林子儀、林見松、林明畑

邱俊邦、施信民、施朝賢、紀 政、紀國鐘、胡清嫻

徐重仁、秦嘉鴻、翁金珠、康義勝、張甲長、張金華

張秋海、張純淑、張富美、莊維周、陳定信、陳茂仁

陳重信、陳哲芳、陳添枝、陳進財、曾貴海、曾勳任

湯文萬、黃天麟、黃承國、黃春明、黃崑虎、黃崑濱

黃越綏、黃爾璇、黃銘得、詹宏志、廖全平、劉昭惠

蔡天啟、鄭茂灶、鄭慶祥、盧博基、蕭渥廷、賴春生

賴悅顏、謝清志、顏志發、羅榮光、嚴雋泰、顧忠華

另，現任總統府資政田弘茂及國策顧問馮世寬、童永、劉進興、潘文忠等5人，前已核定聘期亦均至109年5月19日止。

(工商 )