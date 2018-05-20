總統府公布續聘宋楚瑜等資政及國策顧問

友善列印
工商

總統府今（20）日公布續聘宋楚瑜等資政17人、國策顧問66人。聘期均自107年5月20日起至109年5月19日止。總統府發言人黃重諺指出，依據《中華民國總統府組織法》，總統府資政不得逾30人、國策顧問不得逾90人，總統這次續聘資政17人、國策顧問66人。

續聘資政名單如下：

吳勝雄(吳晟)、吳榮義、吳澧培、宋楚瑜、李明亮、李遠哲、林全、林信義、姚嘉文、施朝暉(史明)、夏本‧嘎那恩、張俊雄、陳博志、陳繼盛、辜寬敏、葉菊蘭、蕭新煌

續聘國策顧問名單如下：

王金英、王茂雄、白正憲、朱武獻、江春男、何美玥

何黎星、吳靜吉、吳寶田、呂子昌、呂新民、李伸一

李金龍、李茂盛、沈國榮、林子儀、林見松、林明畑

邱俊邦、施信民、施朝賢、紀 政、紀國鐘、胡清嫻

徐重仁、秦嘉鴻、翁金珠、康義勝、張甲長、張金華

張秋海、張純淑、張富美、莊維周、陳定信、陳茂仁

陳重信、陳哲芳、陳添枝、陳進財、曾貴海、曾勳任

湯文萬、黃天麟、黃承國、黃春明、黃崑虎、黃崑濱

黃越綏、黃爾璇、黃銘得、詹宏志、廖全平、劉昭惠

蔡天啟、鄭茂灶、鄭慶祥、盧博基、蕭渥廷、賴春生

賴悅顏、謝清志、顏志發、羅榮光、嚴雋泰、顧忠華

另，現任總統府資政田弘茂及國策顧問馮世寬、童永、劉進興、潘文忠等5人，前已核定聘期亦均至109年5月19日止。

(工商 )

幫站台有譜？連勝文：丁守中可做… 幕僚捧蔡英文惹火眾人 網友白話…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。