威爾森留學中心詐騙案 負責人逃過追訴期

2018年05月20日 11:55 中時 陳志賢

「威爾森留學中心」女負責人劉萱奇，被控2004年刊登廣告招攬留學代辦服務，結果收了錢後根本沒幫人辦理入學手續，2名被害人共被騙走逾300萬元，不但錢要不回來，子女留學計畫也大受影響，台北地檢署將劉女起訴後，台北地院因劉女逃亡國外迄未到案，已逾追訴時效，日前將劉女判決免訴。

檢方起訴指出，劉萱奇於2004年7月間在報上以「威爾森留學中心」名義，刊登代辦出國留學事宜廣告，其中吳姓被害人誤信廣告，前往留學中心為其子女辦理留學事宜，先後匯款234萬元給代辦中心，結果到10月，吳姓被害人竟又收到美國的學校所寄來的學費催繳函。

被害人登門質疑劉女後，劉女還以學費遭友人不法挪用才未繳的說詞搪塞，並開立面額211萬的支票佯稱退費，不過支票後來又跳票，被害人再找上門時，劉女竟已離境出國。

另劉女2004年向何姓被害人佯稱，須先給付訂金台幣10萬元及2004年至2005年之學費美金3萬6113元，但何在9月竟接獲美國學校學費催繳通知，劉藉詞學費遭職員侵吞，並保證會與校方解決，一個月何又接獲學費催繳通知，劉簽下台幣117萬6288元支票給何，結果支票遭退票，何女方知受騙。北檢2005年依詐欺罪嫌起訴劉女。

台北地院發現，劉女早在2004年10月27日離境出國，對劉女發布通緝。由於劉女所涉的詐欺罪，依舊刑法規定，追訴權時效期間為10年，加計4分之1時間後，已逾追訴權時效，因此將劉女判決免訴。

(中時 )