文藝復興時期「俗樂」交融飲食 台北室內合唱團展現文化趣味

2018年05月20日 12:20 中時 趙靜瑜

文藝復興時期的基督教宗教音樂稱為「聖樂」，表達對於天上的神最高敬意。「俗樂」則指「世俗音樂」，民間百姓用來抒發心情，反映社會百相。台北室內合唱團藝術總監陳雲紅翻出四百年前文藝復興時期的無伴奏人聲合唱曲目，重新揣摩演繹，不但動聽，也巧妙反映當時社會現況。

陳雲紅表示，文藝復興時期不但是歐洲興盛之時，也是文化的重生，台北室內合唱團今年將演出文藝復興的俗樂作品，把俗樂作品轉換成獨特的音樂套餐，「希望讓樂迷們重新感受文藝復興對於美與真理的探究與執著。」

台北室內合唱團這次邀請資深樂評人林伯杰擔任導聆，透過飲食的方式，將這些曲目分門別類，透過拆解文藝復興時期的人們如何吃，如何飲，帶出這些曲目的背景。陳雲紅說，大家一聽到文藝復興時期的音樂立刻就被嚇跑了，以為一定聽不懂，「透過我們的鋪排，可以讓這些音樂重新活在當代樂迷的心中，而且一點都沒有違和感。」

陳雲紅表示，所謂「俗樂」正是有別於歌詠上帝的音樂，非常平易近人，比如說「餐前酒」系列演唱的〈讓我們詠唱〉，就是描述當時人們邊唱歌邊喝酒的歡愉氣氛。又好比唱到「沙拉」系列，合唱團將演唱〈我的好丈夫〉，歌曲中表面上是形容男人很顧家，太太在跟左鄰右舍炫耀自己先生很喜歡做家事，其實是在諷刺這男人很懦弱，反映了人生百態。

林伯杰則表示，文藝復興時期的「知識分子」，認為萬物都有其存在的秩序，從希臘羅馬思維直到中世紀神學，構築出「存在的巨鏈」（great chain of being），人們所吃的動植物便有了高貴低下之分。最簡單的區分方式為：水生動物、陸生動物、飛禽鳥類，「通常以距離天空的遠近，來判定其地位與價值。」所以在「主菜」的音樂裡，台北室內合唱團選唱了《禽鳥之歌》，團員將模仿樂曲中數以百計有音高的鳥鳴聲來詮釋，也讓音樂會多了交疊的文化趣味。

林伯杰表示，第一次跟台北室內合唱團合作，「我們從前菜出發，湯與九道主菜與甜點，一步一步講述當時人們的麵包是如何製作，如何飲酒，又是如何與音樂有一些呼應，讓現場樂迷也像是回到了文藝復興時期，感受文化在生活中產生的力量。」音樂會將於5月30日、6月1日在台北國家演奏廳舉行。

(中時 )