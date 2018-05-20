《翻爆旺美食》開胃聖品酸辣湯 北中南私房名單大公開

開胃聖品酸辣湯 北中南私房名單大公開

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中時電子報
綜合報導

◎南部口味酸辣湯 台北也吃得到

台北市松山區中崙商場美食街名攤林立，其中第21攤「台南美食鍋貼」，張姓老闆一家三口自台南發跡，將南部偏甜口味原汁原味完美復刻，店內料多味美的酸辣湯，不但風味充滿濃厚「下港味」，豆腐更比一般尺寸來的大，一碗只要30元，成為店內人氣美食！

◎酸辣好滋味!富含8食材只賣30元

新北市中和區「傻師傅」餐飲店以湯包、蒸餃及排骨酥聞名，但它販售的「酸辣湯」更是老饕們的最愛，用料豐富、富含8種食材，一大碗只賣30元，顧客點完湯包、蒸餃外，一定會來一碗酸辣湯，享受一下酸辣可口的好滋味。

◎桃園美食祕境 在地人才知道

藏身在桃園機場附近、竹圍國小對面的「劉記北方小吃」外表儘管並不起眼，周遭也不是熱鬧的街區，但這裡道地的北方口味卻讓人回味無窮，是本地知名的美食秘境，每天都吸引大批當地民眾及機場員工前來朝聖。

◎蒸餃子酸辣湯 大眾口味人人愛

台中市東興路美食店家很多，隱身於成排店家內的蒸餃子，有著鮮美內餡的蒸餃子是招牌，但光吃餃子不點碗酸辣湯來配不過癮，蒸餃子的酸辣湯，口感微酸中帶點小辣，是合適的大眾口味，滿滿一碗餡料頗多，一碗喝完就半飽，要價只35元，料好又實在。

◎傳承家鄉味 外省酸辣湯酸辣帶勁

雲林縣虎尾鎮浙江湯包麵館老板邵萬劍12歲來台依親，傳承爺爺衣缽，把大陸杭州老家的酸辣湯好味道一起帶到台灣來，不迎合沒有「原則」的不酸不辣，堅持既酸且辣，強調酸辣湯不酸不辣就不叫酸辣湯，逐漸改變客人味蕾，愛上名符其實的酸辣湯。

◎平民酸辣湯飄北方味 CP值破表

高雄「牛老伍」館子前後經營30年時光，以北方麵食為主，當中正統北方口味的「平民酸辣湯」，滿滿一大碗餡料多，酸中帶點微辣，只需30元銅板價，CP值堪稱破表，兩人喝一碗也綽綽有餘，是不少客人上門必點的餐點。

(中時電子報)

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