MLB》怪力！大谷翔平練打敲513英呎特大轟

2018年05月20日 11:57 中時電子報 蔡銘仁

大谷翔平過去在日本職棒時，賽前練打就曾讓不少球探驚呼連連，如今轉戰天使的他，昨打擊練習再秀怪力，扛出距離約513英呎、直擊右外野記分板的全壘打，讓不少人看傻眼，這是不是打最遠的1球，大谷也不確定，「不過這代表隨比賽進行，我的狀況不斷在進步。」

大谷去年還在日本火腿時，曾一棒轟出特大全壘打，把東京巨蛋的計分板打破；據日本媒體報導，當時那發全壘打，估計有459英呎遠。本季到大聯盟，要挑戰「投打二刀流」的大谷，光站上打擊區就是話題，如今他再展強悍打擊力量，引起熱烈討論。

眾人為大谷怪力讚嘆，天使總教練索西亞(Mike Scioscia)倒是不意外，「只是打擊練習，大谷力量不只如此。」大谷目前累積6發全壘打，和洋基的奧斯丁(Tyler Austin)並列為美聯擊出最多全壘打的菜鳥。

大谷力量驚人，大聯盟記者葛達多(Maria Guardado)認為，這無疑讓他成為可能受邀出席全壘打大賽的熱門人選。大谷2016年效力火腿時，曾參加過全壘打大賽，生涯首度參賽的他，接連撂倒如日中天的強打山田哲人及柳田悠歧，抱回冠軍。

大谷若獲邀參賽，索西亞持開放態度，表明他不會阻止大谷去打，「那取決於選手自己，我想很多事情都是如此，如果他想參加，那是他的權利。」大谷明天早上4點，將掛帥對決光芒，為了做足先發準備，今天沒被排進先發打序。

天使近期狀況慘，截至昨天，苦吞主場四連敗，亟需1場勝利。大谷說，他不只透過影片，回顧光芒打者近3場的表現，同時也實際觀察他們的表現，「很多資訊需要消化，我想這些會對我上場有幫助。」

(中時電子報)