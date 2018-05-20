看建案「大境丹霞」　享試駕特斯拉快感

2018年05月20日 12:25 中時 盧金足

電動車試駕體驗，吸引很多民眾來感受全球知名電動車的功能和速度感。（盧金足翻攝）

「大境丹霞」預見電動車未來趨勢，投入更多的成本預留電動車充電管線。（盧金足攝）

強調自然共生的建築設計，讓住戶享受「未來進行墅」的安全性與健康訴求。（盧金足攝）

在大7期裕元酒店商圈特區推出「大境丹霞」，戶戶臨路，內外綠意相連，享受滿眼綠意的視野景觀。（盧金足攝）

「大境丹霞」地坪43至66坪、建坪110到150坪，前院可停4輛車。（盧金足攝）

你想試駕全球矚目的頂級電動車！位在台中市單元一重畫區的豪墅「大境丹霞」，與全球電動車龍頭特斯拉（TESLA）合作舉辦VIP客戶專屬豪華電動車試駕試乘鑑賞會，發揮吸睛又吸金效益，掀起體驗熱潮，為迎接電動車普及時代來臨，大境建設已在建案規畫時，掌握電動車充電管線與獨立電表的優勢與重要性，為住戶提供前瞻性設計。

大境建設董事長張明興強調，環保時代來臨，綠能興起，很多國家都宣布燃油車退場時間表，「大境丹霞」在3年前設計階段，便已預見未來趨勢，投入更多成本預留電動車充電管線。

「由於有事先妥善的規畫，住戶不再需要付出高額的建置費用」，張明興表示，以後不會因為大興土木損害建物外觀，駕駛電動車的住戶，不僅省去排隊充電的困擾，還能自由選擇在用電離峰時段使用，方便又實用。

張明興說，預留充電規畫之外，「大境丹霞」前瞻性的思維，包括因應地震可能性，打造超越同級產品的筏式基礎、防水工程、自然共生的建築設計等，讓住戶享受「未來進行墅

」的安全性與健康訴求。

大境建設在大7期的裕元酒店商圈特區推出「大境丹霞」，採先建後售方式，品質和品味眼見為憑，而且基地位在單元一安和西路、安和二街雙公園角地，戶戶臨路，內外綠意相連

，享受滿眼綠意的視野景觀。

因應停車需求空間，「大境丹霞」地坪43至66坪、建坪110到150坪，前院可停4輛車，還設有私家團圓會館，適合有三代同堂需求的企業主，加上多數人仍抱持「透天情結」，對於別墅產品情有獨鍾，而且透天別墅價格穩定抗跌，相對保值

，在別墅市場建立熱銷口碑。

(中時 )