提高薪資無感？小英：很多網友初入職場 可以理解

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蔡英文總統今天透過網路與網友互動，對政府公布平均薪資達4萬9000元，網友普遍質疑並強調無感。蔡英文表示，網友無感，她某種程度可以理解，因為網友比較年輕，很多都是初入職場，因此薪資會在平均值以下。

蔡英文上任滿兩週年，今天受沃草邀請在網路上直接和網友互動，對於兩周年表現，她也畫出出生率、來台旅客人數、每月總工時等數據。

在每月總工時部分，蔡英文表示，以總工時來看是往下走，政府近來在勞工議題上，是希望減輕勞工朋友負擔，因此總工時有大幅降低情況。

主持人詢問，民眾卻感覺總工時是微幅提升，與這個數據出現落差。蔡英文回應，有落差有些是因為感受的問題，有些是資訊不足，這部分政府會與民眾持續溝通，讓民眾知道總工時往下走的趨勢。

此外，網友也普遍覺得平均薪資沒有新台幣4萬9000元，她說，網友無感，她某種程度可以理解，因為網友很多都是初入職場，薪資以初入職場薪資水準來看，在平均值以下。

但蔡英文表示，雖然初入職場但還是要過生活，因此由政府帶動，鼓勵企業加薪，希望在政府的帶動與大家的努力之下，能把初入職場者薪資提高。

此外，在調整休假方式後，她說，初入職場年輕朋友有3天特休假，可以讓他們減輕辛苦；在減稅方面，年收入40萬元以下者都可免稅，以此減輕他們負擔。

她希望年輕人也能住都會地區，不會因為經濟能力較差，就得住在偏遠地方，所以政府在許多都會區找到社會住宅，讓年輕能夠負擔房租住在都會區，參與都會生活。

為了讓年輕人減輕生兒育女負擔，蔡英文也強調，一方面要確保他們薪資不要太低、透過社會住宅讓居住不要有太大負擔，行政院也已宣布擴大育嬰補助，加上年輕夫妻減稅優惠，讓他們比較有信心生小孩、孕育下一代。

(工商 )

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