西屯朝馬生活圈重要道路 河南路三段路平專案啟動

2018年05月20日 12:24 中時 陳世宗

台中市新市政特區近10年來蓬勃發展，為提昇道路安全性，給用路人更良好的行車體驗，市府建設局逐年逐段完成黎明路二段、惠中路一段及市政路路平專案，未來將持續加緊腳步推動河南路三段（市政路-市政北六路）路面改善工程，提升道路服務水準，改善長度545公尺，改善面積13,343.9平方公尺，總經費約667.2萬元。

建設局長黃玉霖表示，河南路在市政路與台灣大道間的沿線有Tiger City購物中心及秋紅谷景觀生態公園，鄰近周邊更有新光三越、大遠百、台中國家歌劇院、夏綠地公園及朝馬國民運動中心等指標性知名景點。

建設局指出，其中河南路更是串聯南屯及西屯的交通要道，於上下班通勤時段車流來往頻繁，因知名景點眾多，自全國各地慕名前來的遊客絡繹不絕，每逢假日亦是市民前往休憩育樂所行駛的主要通行路線之一。

建設局說，經長期大量的使用下，目前路面狀況已呈現嚴重龜裂老化情形且民生管線之維修孔蓋已影響道路平坦舒適性，河南路路平改善刻不容緩，將先改善河南路三段自市政路至市政北六路，預計107年5月下旬開始施作，5月底完成本路段的路平改善。

黃玉霖說，市府將責請施工廠商於施工路段周邊設置施工警告標誌指示標誌，降低道路施工對交通的衝擊，同時協請警察局進行交通指揮，以免造成交通壅塞不順暢，施工期間造成不便尚祈民眾諒解，亦請民眾行經施工路段時配合交通指揮方向行駛並減速慢行，以維行車安全。

(中時 )