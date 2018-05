黑澀會美眉美國膽大露尻 撂話總統來親她的XX

2018年05月20日 12:39 中時電子報 吳品瑤

《我愛黑澀會》美眉出身、擁有歐美系小麥色火辣身材的女星薔薔(林嘉凌),雖然因辛辣言論引發不少風波,然直率作風與性感形象仍為她帶來人氣,最近薔薔飛往美國拉斯維加斯度假,不改辛辣作風,在當地大膽露出,還跟總統川普撂話。

性感薔薔露美尻之餘,順道嗆了川普。(翻攝自林嘉凌臉書)

薔薔近日到美國拉斯維加斯度假,每天度假模式全開,日夜跟友人在池畔玩耍開趴,好不開心,昨天白天她在米高梅酒店泳池邊(Wet Republic Ultra Pool,MGM)打卡,上傳了一張見證照,只見薔薔腳踩白色高跟涼鞋,穿著金色亮片丁字褲式性感泳裝,一個側身回眸讓小麥色美背與渾圓美尻全都露出,她甚至大膽嗆聲,指名美國總統撂話:「Trump kiss my ass(川普親我屁股)」,言論超嗆辣。

薔薔在拉斯維加斯解放性感,美胸、美尻全部大放送,尤其擁有華人少有的飽滿翹臀,讓人欣羨,不少男性粉絲見狀告白,激喊:「早安,脫光爭光為國爭光」、「屁股真是美,想摸搓一下!」,甚至連外國人都拜倒在她的美尻下,直呼「Man i wish i was trump now...lol you looking so fine..(真希望我就是川普,你看起來超棒)」。

(中時電子報)