黑澀會美眉美國膽大露尻 撂話總統來親她的XX

薔薔到美國拉斯維加斯放鬆旅遊，大秀美尻。(取材自林嘉凌臉書)

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中時電子報

《我愛黑澀會》美眉出身、擁有歐美系小麥色火辣身材的女星薔薔(林嘉凌)，雖然因辛辣言論引發不少風波，然直率作風與性感形象仍為她帶來人氣，最近薔薔飛往美國拉斯維加斯度假，不改辛辣作風，在當地大膽露出，還跟總統川普撂話。

性感薔薔露美尻之餘，順道嗆了川普。(翻攝自林嘉凌臉書)

薔薔近日到美國拉斯維加斯度假，每天度假模式全開，日夜跟友人在池畔玩耍開趴，好不開心，昨天白天她在米高梅酒店泳池邊(Wet Republic Ultra Pool，MGM)打卡，上傳了一張見證照，只見薔薔腳踩白色高跟涼鞋，穿著金色亮片丁字褲式性感泳裝，一個側身回眸讓小麥色美背與渾圓美尻全都露出，她甚至大膽嗆聲，指名美國總統撂話：「Trump kiss my ass(川普親我屁股)」，言論超嗆辣。

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薔薔在拉斯維加斯解放性感，美胸、美尻全部大放送，尤其擁有華人少有的飽滿翹臀，讓人欣羨，不少男性粉絲見狀告白，激喊：「早安，脫光爭光為國爭光」、「屁股真是美，想摸搓一下！」，甚至連外國人都拜倒在她的美尻下，直呼「Man i wish i was trump now...lol you looking so fine..(真希望我就是川普，你看起來超棒)」。

(中時電子報)

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