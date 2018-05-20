2018年05月20日 13:34 工商 崔慈悌

與柯P撕破臉？洪耀福：自提不代表與跟柯P為敵

崔慈悌／台北報導

民進黨台北市長決定自提人選，外界質疑是否代表與台北市長柯文哲撕破臉？民進黨秘書長洪耀福今天表示，選戰沒有什麼撕破臉，就是各自做各人、各自把優勢發揮出來，「我們提自己人，不代表要跟柯文哲為敵」。

洪耀福今天上午出席小英之友會捐血活動，民進黨台北市黨部主委黃承國、已表態參選台北市長的民進黨立委姚文智全都出席，引起外界揣測是否代表支持姚文智出馬？

姚文智今天受訪時表示，因為是小英之友會辦的活動，洪耀福等人出席很自然，並沒有特別的意思，洪耀福則在致詞時笑說，「所以等下姚文智委員你要捐兩袋，顏總會長（顏志發）就會宣布支持你了！」姚文智也笑回「早說嘛！」

不過姚文智近日舊傷復發吃藥，被捐血中心告知兩周內都不能捐血，「捐血換提名」破功，姚文智笑問洪耀福「那是不是要延緩提名作業時間？」洪耀福則開玩笑的回應「慎重列入考慮」。

對台北市長徵召人選何時產生？洪耀福會前受訪時表示，選對會已經決定朝徵召方向，會依照程序很快產生候選人，基層當然很焦慮，但他也跟基層幹部說，台北市提名不用太急，台北本來就是很都會的地方，民進黨提出的候選人知名度一定很高。

他說，台北市長提名，選對會原本就規劃在國民黨人選產生後再來討論，台北市預計下周人選方案出來後，就會啟動輔選，集全黨力量團結一致，打贏這場選戰。「支持者不用太憂慮，民進黨一定會努力取得勝利」。

媒體詢問，民進黨與柯文哲之間是否還有合作可能？洪耀福說，選對會已經很清楚，就是朝徵召方向進行。選對會北市長布局會從全國觀點來考慮。

至於是否會與柯P撕破臉？洪耀福表示，選戰沒有什麼撕破臉，就是各自做各人、各自把優勢發揮出來，選戰其實並不是那麼廝殺，重要是把候選人條件、未來訴求政見講清楚，爭取人民支持才重要。

由於選對會預定23日邀黨內表態參選者，包括立委姚文智、前副總統呂秀蓮進行徵詢協調，選對會是否會再徵詢其他人選意願？黃承國則表示，現在有表態就是姚文智、呂秀蓮，是否有其他人，周三就有答案，屆時會跟大家說。

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