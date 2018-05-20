MLB》超級菜鳥敲致勝轟 洋基炸5轟擊垮皇家

2018年05月20日 12:43 中時電子報 蔡銘仁

洋基太剽悍！他們昨輸掉與皇家系列賽首戰後，兩隊今(20日)再交鋒，洋基打線火力全開，包括桑契斯(Gary Sanchez)雙響炮，全隊共揮出5發全壘打，以8比3強勢扳倒皇家，連續第7場繳優質先發的王牌塞弗瑞諾(Luis Severino)，斬獲先發5連勝。

洋基此役打擊爆發，狂掃14安、攻得8分，桑契斯、托瑞斯(Gleyber Torres)、史坦頓(Giancarlo Stanton)及席克斯(Aaron Hicks)都有全壘打紀錄。其中，最特別的莫過於席克斯的全壘打，因為那是支場內全壘打。

席克斯在美國時間4月13日時，曾在對老虎的比賽跑出場內轟；相隔一個多月，他此役3上率先上場打擊，面對皇家先發達菲(Danny Duffy)，擊出右外野深遠飛球，右外野手索利亞(Jorge Soler)在牆邊跳起、想試圖接球，但沒能得手。

球打到牆的上緣，往中外野方向彈，彈得相當遠，中外野手撿到球時，席克斯已經繞過三壘，面帶笑容的回壘攻得分數。場內全壘打可遇不可求，除了打擊要好，還要拚速度；席克斯本季第二度跑出場內轟，放眼洋基隊史，僅米奇曼托(Mickey Mantle)在1958年曾做到這件事。

「我覺得球的軌跡對了，但距離稍短一些。」席克斯擊出場內轟，說起馳騁在壘間的心情，直言很快樂，「無論何時，聽到自己的名字和曼托擺在一塊，代表做了些對的事。」洋基總教練波恩(Aaron Boone)說，前次席克斯還得用頭部滑壘，「但這次幾乎用走的就回來了。」

不過，席克斯的全壘打雖替球隊攻得第2分，3下塞弗瑞諾卻失2分，敗掉領先優勢。洋基能贏球，關鍵在4上托瑞斯的致勝3分炮；他憑藉這支本季第4轟，助球隊要回領先，成為球隊致勝功臣。

「這對要重振旗鼓的我們來說，是很棒的一個晚上。」洋基總教練波恩(Aaron Boone)讚賞球員表現，特別提到托瑞斯的貢獻，「昨晚打得不好，但他(托瑞斯)沒有退縮，比賽時依舊充滿自信，也拿出很棒的表現，我完全不擔心他的狀況。」

托瑞斯敲出致勝轟，加上4棒桑契斯5打數4安、3打點的火燙演出，洋基贏下系列賽第二戰，自4月21日起、24戰僅輸4場，戰績29勝13敗、以些微勝率暫居美聯東區龍頭。洋基此役先發九人，僅「法官」賈吉(Aaron Judge)無安打；他5打數盡墨，已經連3場沒安打。

(中時電子報)