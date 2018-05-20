慶安室奈美惠華麗轉身 蔡依林同步宣布「暫別」

蔡依林獻造型翻糖蛋糕給安室，笑說要暫別蛋糕界。（圖／中時資料照片）

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中時電子報
蔡依林分享獻給安室的蛋糕照片。（圖／取自蔡依林 Jolin Tsai臉書）
蔡依林發文。（圖／取自蔡依林 Jolin Tsai臉書）

日本天后安室奈美惠去年宣布將於今年9月16日，也就是她出道滿26年紀念日當天引退演藝圈，先前因合作歌曲和安室有好交情的台灣天后蔡依林（Jolin）昨赴小巨蛋朝聖安室演唱會，今(20日)閃電同步宣布將「暫別」，但她想離開的不是演藝圈，而是她幾年前起步的蛋糕界，只因處女座的龜毛性格作祟。

2014年蔡依林曾邀安室奈美惠合唱歌曲《I'm Not Yours》，更邀安室來台拍MV，成為粉絲眼中的經典。昨安室在台北小巨蛋舉行封麥前最後演唱會，蔡依林也盛裝出席，並透露已送上蛋糕祝福她華麗轉身，今稍早Jolin在臉書曬出以安室昔日造型發想的翻糖蛋糕，驚豔網友。

然而蔡依林自首說，因荒廢了一陣時間，久未動手做巧克力人像雕塑，讓她費盡了全身之力，看遍了安室各個角度的照片，最後在期限前最後一天大崩潰，傳訊給經紀人說：「還是把蛋糕丟掉好了！我想明天是我告別蛋糕界的一天！」

幸好有蛋糕店的同事出手幫忙，才讓蔡依林順利完成了獻給安室的作品，並感嘆說：「感謝安室的再次到來～很珍惜這份意外的友誼～每次每次都被她的笑容襲擊得很甘願，希望她永遠笑得燦爛，人生繼續精彩，我愛她」，最後開玩笑說：「想去杜麗莎夫人那實習」、「暫別蛋糕界～～～～～～一下！」粉絲則說：「嗨，處女座」、「我覺得很美啊」、「暫別蛋糕界……是要專心投入專輯上面了嗎？」

(中時電子報)

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