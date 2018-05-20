影》認真女職員假日學校工作 慘被酒駕工人闖紅燈撞死

2018年05月20日 13:00 中時 程炳璋

劉女陳屍位置在台江大道西向東的機車道上。（程炳璋翻攝）

莊姓小客車司機酒駕闖紅燈，撞死在學校擔任職員的31歲劉女。(程炳璋翻攝)

520原本是諧音「我愛你」的溫馨日子，台南市安南區20日清晨7時卻發生一起死亡車禍，肇事的莊姓小客車司機才21歲，酒駕闖紅燈，在北安路與台江大道路口撞死在學校擔任職員的31歲劉女，劉父聞訊錯愕，在派出所痛哭不止。

21歲莊姓男子家住七股，是名配管工人，20日到市區與朋友唱歌尋歡，清晨7時酒駕沿台江大道東向西經北安路口時，高速闖過紅燈，撞上北安路南向北正綠燈起步的劉姓女騎士機車。

小客車未剎車直接撞上機車，劉女身體被撞飛至10公尺外的台江大道西向東機車道，當場死亡，機車粉碎，驚悚一幕不只嚇壞路口一堆駕駛人，還有民眾的行車紀錄器錄下撞車畫面，將影片上傳網路，引發網友討論。

莊男酒測值○‧五一毫克，他自稱18日先在家中喝了1000CC的高粱酒，19日跑到市區與朋友徹夜唱歌作樂，20日清晨時酒意仍未退且精神不濟就開車回家，才會闖禍。

劉女家住安南區，為學校職員，20日雖假日仍要到校工作，不料慘遭撞死，劉父到派出所時一臉錯愕，得知女兒已往生，忍不住悲痛哭泣。

劉女遺體已移至台南市立殯儀館，警方將報請檢察官相驗屍體，將莊男依照過失致死罪嫌移送台南地檢署偵辦。

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(中時 )