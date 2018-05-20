執政二週年》綠智庫民調 逾五成民眾不滿蔡英文表現

2018年05月20日 12:57 中時 郭建伸

今天適逢蔡政府執政兩週年，被外界視為「英派智庫」的台灣世代智庫也發佈民調。調查顯示，當問及是否支持蔡英文時，有53.5%表示支持、43.1%不支持；但若詢問對蔡英文最近是否滿意，竟有51.5%不滿意，僅有44.4%表示滿意，顯示就連綠營智庫民調反映有一半一上的民眾不滿蔡政府。

台灣世代智庫今針對蔡政府執政兩週年發布民調。當詢問是否滿意蔡英文推動各項改革是否滿意，僅有4成表示滿意，有逾5成6表示不滿意；從交叉分析來看，超過8成支持民進黨的民眾滿意蔡英文的改革，就連時代力量支持者也有5成3，但有87.4%的國民黨支持者不滿意蔡的改革。

此外，當詢問是否支持蔡英文在第一任總統任期就積極推動改革時，民調顯示，有65.5%民眾表支持，不支持的民眾佔32.9%。

雖然已有逾五成民眾民調也指出2020年總統選舉投票意向，當兩大黨候選人為蔡英文和吳敦義時，蔡英文支持度為54.4%，領先吳敦義的23.3%。當候選人是蔡英文與朱立倫時，蔡英文支持度47.4%，朱立倫支持度37.2%。

本次調查為台灣世代智庫委託大社會調查中心執行，訪問係於107年5月16日至17日晚間及假日下午進行訪問。此次成功訪問1114位成年人。在95%信心水準下，抽樣誤差於正負2.94%。

(中時 )