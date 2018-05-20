腸病毒流行期 高市2名不滿足月新生兒疑染重症

2018年05月20日 13:03 中時 林雅惠

預防腸病毒最好的方法是正確勤洗手。（圖：高市衛生局提供）

天氣炎熱，正值腸病毒流行期，高雄市衛生局20日公布不滿足月新生兒疑似腸病毒重症個案，分別是出生21天及27天的男嬰，2人因反覆高燒及出現紅疹，從月子中心被送進醫學中心加護病房，其中一名男嬰上週初步判定疑似腸病毒重症合併敗血症，仍住院治療中，另名男嬰5月17日已出院，衛生局研判感染源不排除來自男嬰家屬或親友，提醒家長接觸嬰兒前要先做好清潔防護工作。

高市衛生局指出，依據衛生福利部疾病管制署腸病毒疫情監測資料，第19週全國腸病毒健保門診及急診資料就診人次累計6772人次，高雄市腸病毒健保門診及急診資料就診人次723人次，全國共累積5例腸病毒感染併發重症確診個案，其中2例為高雄市新生兒感染克沙奇B型及腸病毒71型併發重症個案。

衛生局表示，目前社區以感染克沙奇A型輕症為主，雖未達流行預警值，但高市腸病毒門診人次連續4週呈現上升趨勢，且衛生局陸續接獲通報新生兒疑似感染腸病毒伊科11型別病毒個案，經疫情調查結果不排除感染來源為個案家屬或親友接觸導致感染發病。

有鑑於新生兒腸病毒感染臨床表現症狀具多樣性，往往與孩童期表現症狀不同，常見的症狀包括發燒、躁動不安、餵食不佳、嗜睡等，籲請醫師務必提高警覺，並留意孕產婦及新生兒健康，另請家長及嬰幼兒照顧者一旦發現孩童有重症前兆病徵應儘速送醫，降低重症發生的機會。

衛生局指出，新生兒感染腸病毒種類主要為伊科病毒或克沙奇B型病毒，傳染途徑為經胎盤傳染、產道感染或產後感染，準媽媽們應留意自身健康，產前14天起至分娩前後如有發燒、上呼吸道感染、腹瀉、肋肌痛等症狀，應配戴口罩與正確勤洗手，並應與嬰幼兒採取適當保護隔離，避免直接觸摸嬰兒，降低病毒傳播的機會」。

腸病毒傳染力強，呼籲家長平日應加強落實居家腸病毒防疫6招「入門前做好洗手、洗臉、換衣服」、「兒童玩具常清洗」、「環境勤消毒」、「生病在家休息」、「家中第二小孩，做好保護隔離」「疑似腸病毒症狀，儘速送醫」。

(中時 )