三年後「乾爹」死性不改 少女勇敢挺身告他

2018年05月20日 13:03 中時電子報 吳佩珊

莊姓男子7年前得知有一名單親媽媽獨自撫養包含少女在內的3個小孩，自願照顧她們一家與少女一家關係親密，少女還喊他乾爹，但莊男卻對年僅國小少女伸出狼爪，強吻少女，少女曾告知母親，母親卻以「不要理他」敷衍，少女等到國中之後再度受擾才自行報案，莊男也被依強制猥褻的罪判刑5年半。

少女指稱，國小四年級開始總共被莊男親了3次，地點都是在自家2樓，當時因為害怕不敢和任何人說這件事，並描述「莊男還過來扯開棉被，親她嘴還伸舌頭，自己最後跑回房間鎖門才躲開。」等到事情發生第二次就勇敢跟母親提出此事，但母親僅以「不要理他」輕輕帶過，所以後來就沒再反應，但曾與親戚提出此事。

事情事到了少女小六暑假，一日在家中女童國小畢業放暑假在家時，莊男又見少女在2樓沙發上睡著，再度上前偷親她，少女驚醒後把莊男推開才停止。暑期過後少女升上國中，自覺不能再忍，就自己到派出所報案並提告。

據《聯合報》報導莊男在法庭上坦承有親吻少女3次，卻否認有猥褻，辯稱少女3、4年級時會向他撒嬌，自己僅親過1次嘴唇，其餘都是親臉頰，沒有強壓在她身上等語。

法院不採信莊男證詞，依對未成年少女強制猥褻等罪判處莊男5年6個月有期徒刑。

(中時電子報)