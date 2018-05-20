執政兩周年 小英：兩岸維持現狀重申「四不」

友善列印
工商

兩岸關係愈趨緊張，外界質疑兩岸政策是否會有調整？蔡英文總統今天強調，政府兩岸立場沒有改變，還是以「維持現狀」作為兩岸政策主軸。她也重申「四不」原則：不會暴走、不會僵住，不會走回老死不相往來的路、也不會在壓力下屈服。

蔡英文今天接受網路媒體沃草邀請與網友直播互動，對網友和各界關切的兩岸關係，蔡英文透過影片表示，面對近來共機繞台、軍事演習不斷，甚至有網友問她「何時可以反攻大陸？」

她說，這段時間，兩岸之間是發生了一些變化、也導致很多人覺得這些是不是情勢改變前兆，以至於我們的政策是否有調整必要？不過，她仍要重申政府立場，「兩岸政策還是一樣、沒有改變，還是以維持現狀作為兩岸政策主軸」。

蔡英文強調，「我們不會暴走、也不會僵住，也不會走回國民黨威權時代老死不相往來的路。但是，我們也不會在壓力底下去屈服」。

她說，兩岸情勢或許有些改變，那更要下定決心、克服很多困難，維持現在台海和平穩定的現狀，這是大家共同的責任。

蔡英文說，「維持現狀不是不解決問題，也不是迴避問題，維持現狀是我們在區域局勢變化當中，能夠把握時間，讓我們可以從事各項改革，讓我們自己更強大更有實力」。

她強調，如果世界或區域局勢是一盤棋，不要小看台灣，台灣其實是一個很有實力的國家，台灣其實是很有實力的，「我們的經濟、民主體制、自由開放的社會，其實是很多國家羨慕的，那我們當然也有資格，在這種棋局裡面擔任旗手、關鍵的角色，所以我們不要低估自己，但更重要的是要讓自己更強大」。

2016年以來，她推動許多內政改革，就是希望讓台灣更強壯，在區域局勢不斷變化當中，能夠隨時有能力來因應。

她提到，兩岸關係的複雜性、敏感性，以及對於台灣未來發展、世世代代台灣人的發展，都是具有非常關鍵的影響力，兩岸關係攸關台灣未來發展，她希望年輕人對兩岸關係、對自己的國家未來要多關心。

網友提問「中國已經經由各種管道滲透進來台灣，有什麼辦法可以把他們抓出來、趕出去？」蔡英文則回應，「我們會強化社會安全的作業，也會特別注意到這些來自中國的因素，會不會影響台灣社會的安定，這都是在我們內部安全單位作業中非常重要的議題」。

(工商 )

執政二週年》綠智庫民調 逾五成… 總統答網友問 兩岸列3項成績單

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。