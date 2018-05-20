執政兩周年 小英：兩岸維持現狀重申「四不」

2018年05月20日 13:15 工商 崔慈悌

兩岸關係愈趨緊張，外界質疑兩岸政策是否會有調整？蔡英文總統今天強調，政府兩岸立場沒有改變，還是以「維持現狀」作為兩岸政策主軸。她也重申「四不」原則：不會暴走、不會僵住，不會走回老死不相往來的路、也不會在壓力下屈服。

蔡英文今天接受網路媒體沃草邀請與網友直播互動，對網友和各界關切的兩岸關係，蔡英文透過影片表示，面對近來共機繞台、軍事演習不斷，甚至有網友問她「何時可以反攻大陸？」

她說，這段時間，兩岸之間是發生了一些變化、也導致很多人覺得這些是不是情勢改變前兆，以至於我們的政策是否有調整必要？不過，她仍要重申政府立場，「兩岸政策還是一樣、沒有改變，還是以維持現狀作為兩岸政策主軸」。

蔡英文強調，「我們不會暴走、也不會僵住，也不會走回國民黨威權時代老死不相往來的路。但是，我們也不會在壓力底下去屈服」。

她說，兩岸情勢或許有些改變，那更要下定決心、克服很多困難，維持現在台海和平穩定的現狀，這是大家共同的責任。

蔡英文說，「維持現狀不是不解決問題，也不是迴避問題，維持現狀是我們在區域局勢變化當中，能夠把握時間，讓我們可以從事各項改革，讓我們自己更強大更有實力」。

她強調，如果世界或區域局勢是一盤棋，不要小看台灣，台灣其實是一個很有實力的國家，台灣其實是很有實力的，「我們的經濟、民主體制、自由開放的社會，其實是很多國家羨慕的，那我們當然也有資格，在這種棋局裡面擔任旗手、關鍵的角色，所以我們不要低估自己，但更重要的是要讓自己更強大」。

2016年以來，她推動許多內政改革，就是希望讓台灣更強壯，在區域局勢不斷變化當中，能夠隨時有能力來因應。

她提到，兩岸關係的複雜性、敏感性，以及對於台灣未來發展、世世代代台灣人的發展，都是具有非常關鍵的影響力，兩岸關係攸關台灣未來發展，她希望年輕人對兩岸關係、對自己的國家未來要多關心。

網友提問「中國已經經由各種管道滲透進來台灣，有什麼辦法可以把他們抓出來、趕出去？」蔡英文則回應，「我們會強化社會安全的作業，也會特別注意到這些來自中國的因素，會不會影響台灣社會的安定，這都是在我們內部安全單位作業中非常重要的議題」。

(工商 )