520「我愛你」　台中北區戶政所22對新人完成結婚登記

北區戶政事務所模擬婚禮遊戲設計闖關遊戲，讓新人透過親吻、擁抱、餵食、化妝等方式，合力闖關說出「熊愛你」，為結婚登記的日子留下美好難忘回憶。（馮惠宜翻攝）

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來自香港的鄧小姐透過友人介紹認識新郎吳先生，兩人交往一年多，520登記結婚。（馮惠宜翻攝）
王仁志及陳冠寧這對新人受北區戶政精心規劃520活動吸引，特別來北區戶政登記結婚且還帶了他們訂情的花束來拍照。（馮惠宜翻攝）

520諧音「我愛你」，每年5月20日都是結婚登記的旺日，台中市北區戶政事務所今年特別在洽公區裝飾100顆粉紅色及紅色心形氣球，呼應2018年「愛你一百，愛你百分百」的意含，並設計一連串的通關遊戲，讓到此登記結婚的新人們留下永恆的回憶，總計共有22對新人完成結婚登記。

台中市北區戶政事務所主任陳佩玉指出，今年520預約登記的新人計有17對，指定結婚日為520的新人有6對，統計一個上午已有22對完成結婚登記。

其中來登記結婚的新人，有一位是來自香港的鄧小姐，鄧小姐因為透過友人介紹認識新郎吳先生，兩人交往一年多，平時以社群軟體連繫，有時吳先生到香港探望鄧小姐，鄧小姐也不時到台灣團聚，藉以維繫雙方感情，他們認為520代表我愛你，所以決定這天結婚，結婚後鄧小姐打算在台灣定居和另一半共組小家庭。

另一對新郎王先生跟媽媽因故很久未沒聯絡，選在520和田小姐登記結婚也特別通知媽媽共同見證人生重要時刻，滿頭白髮的媽媽看到兒子與媳婦，不斷像工作人員說兒子很像任賢齊，有張的明星臉，疼愛之意溢於言表。

設籍在大甲的新郎王仁志與原戶籍在潭子區的新娘陳冠寧，經詢問只有北區戶政所520當天有遊戲活動，所以特地帶了他們訂情的花束來北區戶政所登記結婚。

(中時 )

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