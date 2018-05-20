MLB》在主場還是贏不了！天使輸光芒五連敗

羅伯生2上轟出滿貫炮，高舉雙手慶祝。(美聯社)

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中時電子報

天使在主場作戰，還是沒能找到贏球的方法，他們今(20日)和光芒展開系列賽第三戰，光芒大玩「假先發」，沒想到，似乎真的起了擾亂效果，讓天使僅得3分，光芒雖攻勢也不多，安打數還比天使少1支，但靠羅伯生(Daniel Robertson)的滿貫炮，以5比3斬獲六連勝。

光芒此役出奇招，把35歲、生涯588場出賽全都後援的羅莫(Sergio Romo)拉上先發；羅莫雖然不在熟悉的比賽後段登板，不過他表現精彩，完美用3連K演出三上三下，隨後就退場休息。2局後，由亞布洛(Ryan Yarbrough)接替投球工作。

亞布洛近2戰都是先發出賽，此役登板，投6.1局也相當於1場先發的局數；他表現不俗，僅被打4支零星安打，另有4K、1保送，一路壓制到8下，才被天使得到第1分。光芒雖攻勢同樣被封鎖，不過2上羅伯生神來一棒，轟出滿貫炮，給光芒投手群吃下一顆定心丸。

最後9下，卓奧特(Mike Trout)雖轟出2分炮，一度助天使把落後縮小到2分；但此時光芒當機立斷，緊急推出「守護神」克隆米(Alex Colome)，天使連續3名強打都被解決，仍以輸球作收，苦吞主場四連敗。

光芒氣勢如虹，斬獲六連勝，勝率重回5成，超越藍鳥爬上美聯東區第三；亞布洛長中繼繳好投，拿到本季第3勝。天使先發希尼(Andrew Heaney)運就沒那麼好了，他6局投球中，雖投出多達5保送，也有7K，只挨羅伯生的滿貫炮失4分，但隊友火力遭封鎖，讓他吃下第3敗。

天使陷入低潮，與美聯西區龍頭太空人間的勝場差，已經被越拉越開，亟需1場勝利轉運。明天早上4點，天使和光芒將繼續展開系列賽第四戰，「二刀流」大谷翔平披掛上陣，肩負止敗的重責大任。

(中時電子報)

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