解決大學缺額 國教盟：擴大篩選倍率、增加志願數

2018年05月20日 13:22 中時 林志成

輔仁大學醫學系今年申請入學沒有收到學生，招聯會表示「沒有意料會有這種情況」。國教行動聯盟今天發布新聞稿對招聯會的回應表示震驚，招聯會怎麼會沒有意料到呢？國教盟強調，「擴大篩選倍率、增加志願數、提高候補人數」才是解決缺額過多之道。

國教盟分析，今年輔大醫學系的甄試時間排在4月15日，其他醫學系都排在4月20-21日，有志於學醫的75級分學生，因為擔心在其他醫學系的甄試表現可能不夠好，於是大多又填了輔大醫學系、台北醫學系及其他醫學系中的一個，再因為篩選倍率不足，通過第一階段篩選的學生人數有限，使得參加輔大醫學系及台北醫學系甄試的學生名單幾乎重疊，招不到學生的可能性已見端倪。

國教盟表示，這樣簡單的道理，辦理大學入學業務多年的招聯會都不懂嗎？因為制度的先天缺陷，賭局造成擺盪，任何校系都有可能是下一個受害者，怎能將輔大醫學系汙名化貼標籤為「備胎」呢？招聯會聲稱要繼續採限縮甄試的機會來減少缺額，完全站在學校搶學生的立場，沒有從學生的角度思考，迫使學生進入選擇的賭局，顯已失格失職失言。

國教盟認為，如果醫學系的甄試日期都錯開，填志願時有更多的機會，學生就不會集中到輔大醫學系；再採行擴大校系篩選倍率、增加學生選填志願數、提高候補人數等配套措施，就可以緩解申請入學的缺額問題。國教盟強調，解決問題要對症下藥，不能頭痛醫腳，腳痛醫頭，更不能侵犯學生的基本權益。

國教盟提醒，從這次輔大醫學系招不到學生的狀況也可看出，學生喜好度較弱的學校未必能在現行二次分發制度下得到好處。過去有些學校以為可以在這個賭局中撈到學生，但輔大醫學系就是因為聲望較台大醫學系稍差及制度不善的問題，因而受到了委屈。

國教盟指出，如果在甄試辦完之後，先保留學生錄取資格，但不做分發，等到指考後，再和考試入學一起分發，那就既可以照顧到學生的權益，也從根本上解決了申請入學的缺額問題。

(中時 )