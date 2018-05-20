狼父摸胸猥褻 媽竟要女兒「就讓爸摸嘛」

狼父撫摸12歲女兒胸部猥褻，母親竟要女兒「妳就讓他摸嘛」（達志影像/shutterstock提供）

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中時

新竹縣張姓水電工，被控2014年間撫摸12歲女兒胸部猥褻，張男雖否認犯行，但高院因被害少女哥哥證稱，曾在父母房外聽到母親要少女「妳就讓他摸嘛」，甚至少女也指證，她曾告訴媽媽，但爸爸卻當面媽媽還繼續摸，且張事後找兒子串證，向兒子下跪求情，不採信張辯詞，依強制猥褻罪判處張男3年4月徒刑，本案可上訴。

判決指出，張男2014年1、2月間在住處，撫摸年僅12歲就讀國小六年級的女兒胸部猥褻，事後被害少女在網路臉書上PO文發洩情緒，經學校老師察覺有異而追問，少女才說出遭父親猥褻情事犯行。

高院審理時，張男否認猥褻女兒，並稱他很愛女兒，不可能做這種事，倘若真有此事，為何女兒不向其母親求助，而且他經測謊鑑定亦無不實反應。

但高院傳喚案發時曾同住的被害少女哥哥、哥哥女友作證，哥哥女友證稱，她曾聽聞被害人質問父親「你很色耶」，張男竟大方承認說：「我本來就很色」。

少女哥哥證稱，他搬出去前，有一次在門外，看到妹妹、爸爸媽媽在房間，他聽到媽媽說「妳就讓他摸嘛」。少女指控，她確實有跟媽媽說，但爸爸當著媽媽的面，摸她的胸部，她嚇的一直在閃躲。

高院發現，張男夫妻事後曾找兒子，教導他在檢警偵辦時串證，還當面向兒子下跪，祈求原諒，質疑張若無猥褻少女，發生逆倫情事，何需一再找兒子謀求解決之方式，又何需向兒子下跪求情。

高院認為，張身為被害人父親，本應盡其責任保護、教養女兒，卻為逞私慾，違背倫常，對年幼被害人猥褻，致被害人長期內心煎熬，張不知反省，竟於檢警偵查時，多次指示被害人哥哥在檢警詢問時配合其說詞，混淆事實，犯後態度不佳，判處3年4月，本案可上訴。

此外，張男被控2014年4月猥褻女兒一案，最高法院另判決有期徒刑3年6月確定。

(中時 )

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