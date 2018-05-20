蔡英文：執政後兩年 所有改革會加速進行

2018年05月20日 13:38 工商 崔慈悌

蔡英文總統上任滿兩年，今天接受網友提問，對網友不滿蔡政府施政表現，蔡英文表示，她的前兩年執政主要花在立法準備，並承諾執政後兩年，所有改革將會加速進行。希望讓民眾更有感。

蔡英文今天接受網站「沃草」邀請，在網路上根據一千多名網友的留言與網友們互動，不少網友在留言中不滿政府的施政，對行政部門近期說明多項施政成績也表示無感。

她說，當總統很辛苦但也是很值得的工作，當人民託付有成效時，就覺得辛苦都值得了。這兩年來，面對台灣結構性問題，政府提出解決方法，她舉例像是台中豐原安康社會住宅已蓋好，有年輕朋友已經搬進去，「我看了很高興」。

她說，前兩年執政花在立法準備，後兩年將加速執行，「現在行政團隊士氣也滿好的」，相信在賴揆領導下，成效會很好。

蔡英文指出，我國處境有很多挑戰，處理國政是非常複雜而且壓力很大的事情，或許網友每天關心，但很難想像處理國政所面臨的種種挑戰，她強調，不管是她、或是政府各種不同工作的人，都會在自己的崗位上盡力去做，為了國家盡全力。

她說，這或許一時看不到成果，但只要持續努力，有一天大家都會看到。「這個國家需要改革，改革需要很多人的參與，而且我們日以繼夜的努力」，她歡迎大家一起參與。

部分網友詢問蔡英文是否會看留言，蔡英文微笑回應「我有在看」，另位網友則批評民進黨自我感覺良好、根本不會看到留言，蔡英文則當場回應「現在不是看到了嗎？」

由於今天沃草的直播訪問，不僅收音忽大忽小，一度沒聲音，讓網友以為被「噤聲」，對問題也多半未正面回應，網友在結束後的留言負評多過正評，批評蔡英文空話一堆，主持人問話也空，應該把「2018小英給問嗎」改成「2018小英不給問」。

不過，也有網友給予鼓勵，高喊「小英加油、總統加油」「總統，辛苦了！」

(工商 )