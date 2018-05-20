捐髮助癌友 肌萎天使林依依獲總統教育獎

2018年05月20日 13:39 中時 張穎齊

就讀基隆市中正國小6年級的林依依，罹患了先天性脊髓性肌肉萎縮，卻不因此氣餒，反而更積極進取，帶領其他小朋友一起快樂讀書。（基隆市政府教育處提供）

基隆市中正國小林依依，雖罹患了先天性脊髓性肌肉萎縮，但卻樂觀進取，曾在去年榮獲特殊教育學生美術比賽國小高年級甲組佳作，以及全國文薈獎，受到市長林右昌表揚。（基隆市政府教育處提供）

基隆市中正國小6年級林依依，因罹患「先天性脊髓性肌肉萎縮」，導致她從小就只能在輪椅上活動，但這樣的境遇卻沒有因此縮減她想要認識世界的渴望，甚至主動當起志工帶領資源班的小朋友一起遊戲、讀書，還將留了2年的30公分長髮剪掉，捐給癌症希望基金會，幫助罹癌的小朋友，讓她榮獲了今年的總統教育獎。

林依依今年11歲，因先天不足的緣故，目前只有11公斤，由於曾經進出醫院接受過5次手術，使得她小小年紀背脊上就必須裝設支架，且要靠坐輪椅來活動，但天性樂觀的她，卻不因此妄自菲薄，反而透過自己的遭遇，來鼓勵其他小朋友，正面迎接人生。

「我帶著很多人的愛成長到現在，所以我也要把這些愛帶給需要的人！」林依依認為，自己現在能做的，就是讓愛傳遞出來，幫助身邊其他人。也因如此，林依依時常帶著低年級或資源班的小朋友，一起閱讀、玩桌遊以及畫畫，且她還曾在去年榮獲特殊教育學生美術比賽國小高年級甲組佳作，以及全國文薈獎。

此外，林依依為了幫助罹癌的小朋友，曾將留了2年多的30公分長髮剪下來，捐給了癌症希望基金會，讓癌友可以戴上她的秀髮，重拾自尊及人生，這件事傳出去後，除了讓師長都感動不已，甚至還有遠在日本的護士得知後，寄信感謝依依義舉。

「沒有愛，就沒有教育。」市府教育處表示，林依依無論是在自我學習與團體服務，都能用愛、笑容、積極與正面的熱忱來面對，更讓人敬重的是，她不畏殘疾，對生命富含樂觀與熱情的信念，並具備永不放棄的堅持，感動旁人。

林依依鍥而不捨的精神，榮獲了今年總統教育獎殊榮，頒獎典禮獎訂於7月6日於總統府大禮堂舉行，將由總統蔡英文親自頒發獎助學金新台幣15萬元整、獎狀1幀及獎座1座，以茲勉勵。

(中時 )