國中會考結束　基隆考區11件零星違規

位在基隆女中的國中會考基隆考區，結束1天辦的考程，考生和家長可以暫時放鬆心情，接下來再謹慎考量志願選填。（翻攝自基隆市立信義國中臉書）

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國中教育會考今（20）日中午結束1天半的考程，基隆考區今年考生人數共3443人，缺考人數以社會科最少、39人，最多為英語聽力測驗、66人，到考率約近98.45%。基隆考區總計11件違規事件，主要仍以隨身攜帶手機及手機響鈴為主，將舉辦會議討論後，依違反試場規則扣點或其他適當的處理方式。

基隆市政府教育處表示，考試結束後，下午即公布題本與參考答案，考生對於試題有疑義，可在21日到23日中午12時前提出。24日晚上7時後會公布試題疑義的解釋結果，6月5日晚上7時後會公布答對題數與等級對照表。6月8日早上8時開放網路成績查詢並寄發成績通知單，6月9日到10日上午9時到下午4時可申請成績複查。

國中教育會考結束，教育處建議考生接下來要與學校老師、家長評估成績，檢視自己的志願、興趣、性向及能力，以作為選擇適合自己的高中職或五專入學的依據。

教育處說明，基隆市今年持續辦理優先免試入學，提供基隆市國中應屆畢業生就近入學的管道，讓學生提早在基北區免試入學之前就能找到自己適合的基隆在地高中或高職入學。

國中端各校開始受理報名的時間自30 日至6月12日止，只要是在地國中應屆畢業生都可以選填本市12所公私立高中職，包含市立4所高中(中山、安樂、暖暖、八斗)、國立4所高中職(基中、基女、基海、基商)以及私立4所高中職(二信、聖心、光隆、培德)，各校開出普通科、綜合高中學程及職業類科約619個的招生名額，詳細資訊可詳閱簡章，或詢問學校及教育處。

(中時 )

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