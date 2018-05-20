蔡英文施政民眾最不滿經濟表現 逾6成不滿

2018年05月20日 14:10 工商 崔慈悌

蔡英文總統執政滿兩周年，台灣民意基金會今天公布民調，被視為施政成敗關鍵的經濟表現，有高達6成1民眾不滿意，其中更有3成民眾強烈不滿，是六大核心施政中最不滿的一項，董事長游盈隆表示，這對蔡英文「是一個嚴重的警訊」。

台灣民意基金會今天公布蔡政府「六大核心施政」最新進行民調，對蔡英文總統兩年來拚經濟的表現，5.8％民眾表示非常滿意；29.4％還算滿意；31.1％不太滿意；29.9％非常不滿意；3.9％沒意見、不知道或拒答。

游盈隆表示，換言之，在年滿20歲的台灣成年人中，有3成5的人滿意蔡總統兩年來的經濟表現，但有高達6成1的人不滿意。

他說，總體經濟表現常被視為施政成敗最重要的指標之一，更是總統聲望高低的關鍵因素。蔡英文接下前總統馬英九的棒子後，概括承受台灣多年來經濟蕭條、不景氣、遲滯發展的苦果；更重要的是，人民不希望繼續過苦日子，期盼政黨論替後，新政府能帶來新希望、新氣象，有效改善經濟生活。

因此，蔡英文在就職演說時，將經濟結構轉型列為5個優先要做的首要工作，並以「創新、就業、分配」作為拚經濟的口號。

他說，台灣人對蔡英文總統拚經濟的感覺，在2016年8月蔡總統百日執政時，滿意或不滿意蔡英文經濟表現的人各約佔4成6，平分秋色，不相上下。

從2016年11月開始，不滿意蔡英文經濟表現的人大幅增加，到達5成5，並進一步飆升到6成，不滿意的人竟高出滿意的人30個百分點；到了蔡英文執政滿週年的時候，不滿意其拚經濟表現的人，更衝高到6成4，滿意者則只有3成。

游盈隆表示，蔡英文到執政兩週年的現在，不滿意蔡總統拚經濟表現的人仍高達6成1，滿意者只有3成5。「這當然是一個嚴重的警訊」。

以台灣民意基金會此次所做「六大核心施政」滿意度排行來看，經濟滿意度最低，其次是處理兩岸關係，有56％不滿，外交表現53.5％的不滿意度居第三，再來是司法改革、國防表現和年金改革。

(工商 )