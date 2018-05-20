民調顯示 4成5不覺得政黨輪替有帶來改變

2018年05月20日 14:31 工商 崔慈悌

民進黨重返執政兩年，台灣民意基金會今天公布民調，在蔡英文總統領導下，台灣整體發展和馬英九政府時代比，高達4成5亦即大多數人不覺得政黨輪替有帶來改變，甚至有近3成認為反而帶來比較壞的結果，基金會董事長游盈隆認為，這反應的是對執政當局深沈的信心危機。

2016年台灣總統大選結果造成第三次政黨輪替執政，也是第三次政權和平移轉，在新興民主國家中表現優異。游盈隆表示，每一次的政黨輪替都代表一種新的氣象，人民也因此滿懷憧憬和希望，期盼政黨輪替為社會發展帶來改變、進步與提升。經歷第三次政黨輪執政的台灣人民對蔡英文總統過去兩年的執政有什麼感覺、反應和評價呢？

台灣民意基金會在民調中詢問：「民進黨重返執政兩年，在蔡英文總統領導下，您覺得台灣整體發展和馬英九政府時代比，是比較好？比較壞？還是一樣，沒什麼改變？」

結果發現：23.1%認為比較好，29.3%認為比較壞，44.5%認為一樣，沒什麼改變，3.1%很難講、不知道、拒答。

換句話說，在年滿二十歲的台灣成年人中，大多數人（四成五）不覺得政黨輪替有帶來改變，其次（兩成九）認為政黨輪替反而帶來比較壞的結果，殿後的是（兩成三）認為蔡英文執政有帶來比較好的發展。

游盈隆表示，這項研究發現顯示，2016政黨輪替兩年後，有七成四的台灣人若不是認為政黨輪替並沒有為社會帶來什麼改變，就是認為政黨論替反而帶來更壞的結果。

他說，台灣人對政黨論替出現這樣超高比例的不算正面的集體反應，值得深思，更值得民進黨政府正視，並確實檢討與反省。誠然，大多數中國國民黨或泛藍支持者不會為政黨論替鼓掌叫好，這是人性使然；但當有近四分之三的人有這種非正面的感覺或評價時，這就絕非僅是來自敵對陣營惡意的污衊或詆毀。

他說，在國民黨認同者中，固然有高達98%若不是認為政黨輪替並沒有為社會帶來什麼改變，就是認為政黨論替反而帶來更壞的結果但中性選民中，87.3%有同樣的感受；在民進黨認同者中也有46.6%有這種感覺。

民調中詢問，「展望未來兩年，在蔡英文總統繼續領導下，您覺得台灣整體發展會比較好？比較壞？還是一樣，沒什麼改變？」

結果發現：24.6%認為會比較好，25.8%認為會比較壞，43.2%認為一樣，沒什麼改變，6.4%很難講、不知道、拒答。

換句話說，在二十歲以上的台灣成年人中，大多數人認為（四成三）未來兩年在蔡總統繼續領導下，台灣整體發展還是一樣，不會有什麼改變，其次是（兩成六）認為會比較壞，殿後的是（兩成五）認為會比較好。

他說，這樣的發現顯示，台灣人對未來兩年在蔡總統繼續領導下的台灣抱持樂觀態度的人是少數人，只有四分之一，其他近七成的人基本上抱持的是較悲觀的態度。

至於民進黨重返執政已經滿兩年，台灣社會如何評價民進黨的重返執政呢？民調詢問：「民進黨完全執政已經兩年，整體來講，您滿意或不滿意它的執政表現？」

結果顯示，有三成六民眾滿意其執政表現，但有五成八的人不滿意，不滿意的人比滿意的多22個百分點。若和去年相比，滿意的人多了1.9個百分點，不滿意的人減少了4.1個百分點。

這種對民進黨完全執政的不滿是系統性的，貫穿每一種重要的社會類別團體，包括性別、年齡、省籍、教育、職業和地理區域。以職業背景為例，在所有的職業種類中，包括最挺民進黨的農民在內，都對民進黨執政出現一面倒的不滿現象。

在地理區域方面，就連民進黨大本營，雲嘉南和高屏澎，對民進黨執政的不滿都超過半數或遠超過半數。即便是民進黨政黨認同者中，也有兩成六的人不滿，更別提中性選民的七成二不滿，國民黨認同者的九成一不滿。

他說，這種來自各方對民進黨執政的不滿，其理由和動機容或有不同，但結果是一樣的，都對以蔡英文為核心的民進黨執政能力投下深度懷疑的眼神。當展望未來兩年的時候，對蔡英文總統繼續領導下的台灣，只有四分之一的人抱持樂觀的態度。這反應的是一種對執政當局深沈的信心危機。

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